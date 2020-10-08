Глава СВР назвал «русофобской пропагандой» обвинения Навального
Утверждение основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о том, что его якобы отравили российские спецслужбы, это «довольно тупая русофобская пропаганда», заявил ТАСС глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Вряд ли кто-либо ждал от этого человека чего-либо, хотя бы близко похожего на правду. Поэтому комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», — сказал Нарышкин.
Ранее Навальный в интервью российскому журналисту Юрию Дудю заявил, что его отравили сотрудники ФСБ или СВР по указанию президента России Владимира Путина. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он также сказал о том, что за его отравлением стоит Путин. Никаких аргументов в пользу своей версии основатель ФБК не привел.
Навальный потерял сознание 20 августа, когда летел из Томска в Москву. В связи с ухудшением его состояния самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, его доставили в местную больницу. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую «Шарите». Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что 20 августа его отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где на два дня был госпитализирован впавший в кому Навальный, не нашли следов яда в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты его обследования.
Германия не отвечает на запросы России о Навальном, а значит, что-то скрывает, отметил Нарышкин. Он напомнил, что Генпрокуратура РФ дважды обратилась к соответствующим органам Германии с вопросами, «которые бы пролили свет на эту довольно темную и неприятную историю». По его словам, у Москвы есть подтверждения того, что в организме Навального во время его нахождения в России не было обнаружено токсичных веществ.