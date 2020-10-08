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Глава СВР назвал «русофобской пропагандой» обвинения Навального

Ведомости

Утверждение основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о том, что его якобы отравили российские спецслужбы, это «довольно тупая русофобская пропаганда», заявил ТАСС глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Вряд ли кто-либо ждал от этого человека чего-либо, хотя бы близко похожего на правду. Поэтому комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», — сказал Нарышкин.

Ранее Навальный в интервью российскому журналисту Юрию Дудю заявил, что его отравили сотрудники ФСБ или СВР по указанию президента России Владимира Путина. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он также сказал о том, что за его отравлением стоит Путин. Никаких аргументов в пользу своей версии основатель ФБК не привел.

Навальный потерял сознание 20 августа, когда летел из Томска в Москву. В связи с ухудшением его состояния самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, его доставили в местную больницу. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую «Шарите». Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что 20 августа его отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где на два дня был госпитализирован впавший в кому Навальный, не нашли следов яда в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты его обследования.

Германия не отвечает на запросы России о Навальном, а значит, что-то скрывает, отметил Нарышкин. Он напомнил, что Генпрокуратура РФ дважды обратилась к соответствующим органам Германии с вопросами, «которые бы пролили свет на эту довольно темную и неприятную историю». По его словам, у Москвы есть подтверждения того, что в организме Навального во время его нахождения в России не было обнаружено токсичных веществ.

Ранее по теме: Нарышкин заявил об отсутствии в организме Навального яда при вылете из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных