Нарышкин заявил об отсутствии в организме Навального яда при вылете из России
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что при вывозе из России в Германию основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в его организме не было яда типа «Новичок», передает «Интерфакс». Нарышкин отметил, что у российских властей много вопросов к Германии по делу Навального.
«Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных отправляющих веществ не содержалось. В этой связи у нас, конечно, много вопросов к немецкой стороне», – сказал Нарышкин. Он добавил, что все запасы «Новичка» на территории России были уничтожены.
14 сентября немецкое правительство сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Вместе с этим российские специалисты следов этого яда в организме Навального не обнаружили.
Генпрокуратура направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального еще 27 августа, но до сих пор не получила ответа. Позже немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезти в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября врачи клиники сообщили, что он уже может вставать с больничной койки.