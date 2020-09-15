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NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.

По данным источника, Навальный полностью осознает свое состояние, что произошло и где он находится. В разговоре с прокурором он отказался от совместного расследования своего дела Германией и Россией. Навальный сказал, что планирует вернуться в Россию сразу после выздоровления и продолжить свою миссию, отмечает издание.

11 сентября следователи сообщили, что готовят дополнительный запрос в адрес немецких властей для участия в следственных действиях по делу Навального. 14 сентября Генпрокуратура направила Германии новый запрос с просьбой предоставить информацию и копии документов, касающихся лечения основателя ФБК .

Немецкое правительство 14 сентября сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Вместе с этим российские специалисты следов этого яда в организме Навального не обнаружили после 60 биохимических обследований. Генпрокуратура направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального еще 27 августа, но до сих пор не получила ответа. Позже немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября врачи клиники сообщили, что он уже может вставать с больничной койки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных