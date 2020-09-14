Генпрокуратура направила новый запрос в Германию по делу Навального
Генпрокуратура направила дополнительный запрос в компетентные органы юстиции Германии о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации из самолета рейса «Томск-Москва» основателя ФБК Алексея Навального, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
«Российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального А.А.», — отмечается в сообщении.
Он отметил, что ответа на предыдущий запрос, направленный 27 августа пока не поступало.
Генпрокуратура направила запрос в минюст Германии с просьбой предоставить результаты обследования Навального 27 августа, но до сих пор не получила ответа. 11 сентября немецкая генпрокуратура заявила, что предоставит необходимую информацию только с разрешения самого Навального.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезти в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы.
Ранее сегодня немецкое правительство сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Вместе с этим российские специалисты следов этого яда в организме Навального не обнаружили после 60 биохимических обследований.