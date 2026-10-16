«Гюстав Файе и русские коллекционеры»: шедевры Гогена и Ван Гога

Сергей Щукин и Иван Морозов – два имени, благодаря которым русские музеи могут похвастаться шедеврами Гогена, Матисса, Ван Гога и других французских художников рубежа XIX–ХХ вв. Их работы знаменитые меценаты далеко не всегда покупали напрямую у авторов. Часто посредниками становились французские собиратели, которые первыми распознавали новые таланты. Таков был Гюстав Файе, состоятельный винодел и страстный поклонник нового искусства, умевший расставаться со своими приобретениями ради выгодной сделки.