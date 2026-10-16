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«Гюстав Файе и русские коллекционеры»: шедевры Гогена и Ван Гога

В Пушкинском музее проходит выставка о французском виноделе, который помог Щукину и Морозову собрать свои коллекции
Александр Быковский , арт-журналист

Сергей Щукин и Иван Морозов – два имени, благодаря которым русские музеи могут похвастаться шедеврами Гогена, Матисса, Ван Гога и других французских художников рубежа XIX–ХХ вв. Их работы знаменитые меценаты далеко не всегда покупали напрямую у авторов. Часто посредниками становились французские собиратели, которые первыми распознавали новые таланты. Таков был Гюстав Файе, состоятельный винодел и страстный поклонник нового искусства, умевший расставаться со своими приобретениями ради выгодной сделки.

Идея выставки «Гюстав Файе и русские коллекционеры» в ГМИИ им. Пушкина принадлежит Андре-Марку Делок-Фурко, внуку Сергея Щукина. Одновременно с московской экспозицией в парижском Фонде Louis Vuitton стартовал проект, полностью посвященный судьбе и коллекции Файе. В Пушкинском музее акцент сделан на «русском следе» конкретных работ. Рассказ ведется через серии увлекательных сюжетов о переезде картин из парижских апартаментов Файе в московские особняки Щукина и Морозова.

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