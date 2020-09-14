Лавров: Запад в ситуации с Навальным перешел все рамки разумного
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал действия западных стран в ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Фрагмент интервью главы российского внешнеполитического ведомства телеканалу RTVI опубликован на сайте МИД.
«Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что не было бы А.Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», — отметил российский министр.
«Что касается этой ситуации, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, рамки разумного. По сути дела, от нас сейчас требуют «признаться». Нас спрашивают: вы что, не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Что, им тоже не верите?», — сказал Лавров.
По его словам, Германия не ответила на запрос Генпрокуратуры России и призывает Москву открыть уголовное расследование.
«У нас есть свои законы, согласно которым мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определенные процедуры. Их соблюдению была посвящена начавшаяся сразу после этого инцидента и проводимая сейчас доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела», — подчеркнул глава российского МИД.
При этом Лавров возмутился сообщениям западных коллег о том, что основатель ФБК «спасся чудом».
«Во-первых, пилот немедленно посадил самолет, во-вторых, у трапа уже дежурила скорая помощь, и, в-третьих, врачи немедленно приступили к выполнению своего профессионального долга. Это абсолютно безупречное поведение и пилотов, и врачей, и скорой помощи подается как «счастливое случайное стечение обстоятельств»», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Лавров отметил, что в России по факту случившегося с Навальным проведена доследственная проверка: в частности, опрошены те, кто сопровождал основателя ФБК, а также те, кто вместе с ним ожидал вылета в Москву из Томска.
«Если бы даже все это называлось «уголовным делом», большего мы предпринять не можем», — подчеркнул министр.
В немецкую клинику Навальный был доставлен 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, где российские врачи провели ему 60 биохимических обследований, но не обнаружили в организме следов отравляющих веществ, поставив предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок». Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.