Лавров: Россия должна выстраивать отношения с ЕС с использованием «страховочной сетки»
Россия должна выстраивать отношения с Евросоюзом, который старается не отстать от США в попытках «наказать» Россию, пользуясь «страховочной сеткой». Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
«Теперь понимаем, что все наши будущие планы (имею в виду возможности возвращения к полноформатному партнерству с Евросоюзом) мы должны выстраивать обязательно с использованием «страховочной сетки», ‒ рассказал он.
Министр пояснил, что Евросоюз готов жертвовать своими геоэкономическими и стратегическими интересами в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в попытках «наказать Россию». Это означает, что Россия должна не зависеть от «прихотей ЕС» и развиваться самостоятельно в партнерстве с теми, кто готов работать на равноправной основе, добавил Лавров.
Лавров также заявил, что Россия не оставит без ответа возможные новые санкции западных стран.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, в том числе приостановку строительства газопровода «Северный поток ‒ 2».
В пятницу Лавров назвал действия немецких властей нелепыми. По его словам, Генпрокуратура России обратилась к немецкой стороне с просьбой предоставить сведения о результатах обследования Навального еще 27 августа, однако запрос «застрял» в МИД ФРГ. 3 сентября он был направлен в органы юстиции страны, после чего Германия послала письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В данном документе заявлено, что, по убеждению немецких экспертов, Навальный был отравлен «Новичком». Других коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было, подчеркнул Лавров.
Позднее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Берлин отказывается передавать материалы по делу Навального Москве, поскольку они представляют государственную тайну.