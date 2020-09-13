Politico предложила Берлину шесть вариантов отказа от «Северного потока ‒ 2»
Берлину будет проблематично в одиночку заблокировать завершение строительства газопровода «Северный поток ‒ 2», однако у него есть шесть вариантов, при которых «грязной работой» займутся другие, пишет газета Politico.
Первый вариант для Берлина заключается в оказании давления на региональные власти федеральной земли Мекленбург ‒ Передняя Померания, а также на Федеральное агентство по судоходству и гидрографии с целью вынудить их отозвать выданные ранее разрешения на строительство трубопровода. Отзыв разрешений по политическим мотивам позволит оператору строительства Nord Stream 2 AG подать в суд на Берлин, а ущерб может достигнуть стоимости самого проекта – около 9,5 млрд евро, предупреждает издание.
При втором варианте Берлин может дождаться завершения судебного процесса с неправительственными природоохранными организациями, выступающими против строительства трубопровода. Кроме того, власти Германии могут воспользоваться третьим вариантом и ограничить в рамках действующего торгового законодательства по обеспечению национальной безопасности поставки российского газа.
Берлин может также позволить введенным ранее санкциям США «задушить проект» либо же настоять на введении санкций на уровне ЕС. Издание отмечает, что страны, компании которых участвуют в проекте, могут последовать примеру Германии. Последний вариант подразумевает отказ в выдаче лицензии на начало функционирования газопровода уже после завершения строительства, пишет издание.
Ранее в пятницу министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, в том числе приостановку строительства газопровода «Северный поток ‒ 2». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Проект «Северный поток ‒ 2» находится под санкциями США. В июне в сенат страны был внесен законопроект о расширении ограничений, которые могут затронуть европейские компании, участвующие в строительстве трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США. Ранее в Госдуме предложили бундестагу создать совместную комиссию для защиты проекта газопровода от политических провокаций.
«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство завершено более чем на 90%.