Politico предложила Берлину шесть вариантов отказа от «Северного потока ‒ 2»

Первый вариант для Берлина заключается в оказании давления на региональные власти федеральной земли Мекленбург ‒ Передняя Померания, а также на Федеральное агентство по судоходству и гидрографии с целью вынудить их отозвать выданные ранее разрешения на строительство трубопровода. Отзыв разрешений по политическим мотивам позволит оператору строительства Nord Stream 2 AG подать в суд на Берлин, а ущерб может достигнуть стоимости самого проекта – около 9,5 млрд евро, предупреждает издание.