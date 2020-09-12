Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство завершено более чем на 90%.