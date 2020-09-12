Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»Премьер королевства поддержала заявления Берлина о возможной остановке проекта
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала заявления властей Германии о возможной остановке строительства газопровода «Северный поток ‒ 2» и призвала возобновить международную дискуссию по этому вопросу, передает телерадиокомпания DR.
«Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому я думаю, что будет хорошо, если мы сможем возобновить дискуссию о нем», ‒ заявила она.
Премьер Дании также добавила, что позитивно относится к заявлениям немецких властей о возможной остановке строительства газопровода, заявив, что всегда выступала против проекта.
Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, в том числе приостановку строительства газопровода «Северный поток ‒ 2». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Проект «Северный поток ‒ 2» находится под санкциями США. В июне в сенат страны был внесен законопроект о расширении ограничений, которые могут затронуть европейские компании, участвующие в строительстве трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США. Ранее в Госдуме предложили бундестагу создать совместную комиссию для защиты проекта газопровода от политических провокаций.
«Северный поток ‒ 2» ‒ газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии через морские территории ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Мощность газопровода ‒ до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд. Сообщалось, что строительство завершено более чем на 90%.