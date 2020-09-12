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В Германии назвали желающих «наказать» Россию из-за ситуации с Навальным

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Члены Христианско-демократического союза (ХДС) Германии выступили за остановку строительства газопровода «Северный поток ‒ 2», чтобы «наказать» Россию в связи с ситуацией, вызванной госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, принявший участие в парламентском совещании по этому вопросу.

«ХДС, правящая партия, была полностью настроена на закрытие "Северного потока ‒ 2". Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим ‒ что-то, даже непонятно что. Очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов», ‒ рассказал он.

Гердт также отметил, что Социал-демократическая партия Германии предложила не принимать каких-либо решений до окончания следствия. Депутаты от «Альтернативы для Германии», в которую входит и сам Гердт, сочли эту ситуацию выдуманным поводом, нацеленным на подрыв отношений России и Германии, добавил он.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, в том числе приостановку строительства газопровода «Северный поток ‒ 2».

Проект «Северный поток ‒ 2» находится под санкциями США. В июне в сенат страны был внесен законопроект о расширении ограничений, которые могут затронуть европейские компании, участвующие в строительстве трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США. Ранее в Госдуме предложили бундестагу создать совместную комиссию для защиты проекта газопровода от политических провокаций.

22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». После чего власти Германии заявили, что он был отравлен «Новичком», хотя омские врачи следов яда в его организме не обнаружили. Позже его вывели из искусственной комы.

Ранее по теме: Названа причина отказа Германии предоставить России данные по Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных