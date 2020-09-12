В Германии назвали желающих «наказать» Россию из-за ситуации с Навальным

«ХДС, правящая партия, была полностью настроена на закрытие "Северного потока ‒ 2". Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим ‒ что-то, даже непонятно что. Очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов», ‒ рассказал он.