В Германии назвали желающих «наказать» Россию из-за ситуации с Навальным
Члены Христианско-демократического союза (ХДС) Германии выступили за остановку строительства газопровода «Северный поток ‒ 2», чтобы «наказать» Россию в связи с ситуацией, вызванной госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, принявший участие в парламентском совещании по этому вопросу.
«ХДС, правящая партия, была полностью настроена на закрытие "Северного потока ‒ 2". Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим ‒ что-то, даже непонятно что. Очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов», ‒ рассказал он.
Гердт также отметил, что Социал-демократическая партия Германии предложила не принимать каких-либо решений до окончания следствия. Депутаты от «Альтернативы для Германии», в которую входит и сам Гердт, сочли эту ситуацию выдуманным поводом, нацеленным на подрыв отношений России и Германии, добавил он.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты реакции на произошедшее с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, в том числе приостановку строительства газопровода «Северный поток ‒ 2».
Проект «Северный поток ‒ 2» находится под санкциями США. В июне в сенат страны был внесен законопроект о расширении ограничений, которые могут затронуть европейские компании, участвующие в строительстве трубопровода. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных администрацией США. Ранее в Госдуме предложили бундестагу создать совместную комиссию для защиты проекта газопровода от политических провокаций.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». После чего власти Германии заявили, что он был отравлен «Новичком», хотя омские врачи следов яда в его организме не обнаружили. Позже его вывели из искусственной комы.