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Названа причина отказа Германии предоставить России данные по Навальному

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Причиной отказа предоставить России материалы по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным власти Германии называют государственную тайну, сообщил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эфире «Первого канала».

«Нам немецкие коллеги в двустороннем плане отказываются предоставлять материалы, ссылаются на то, что есть какая-то государственная тайна», – цитирует «РИА Новости» постпреда. При этом, как отмечает агентство, Германия передала результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального, в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Но если они заводят все это дело на площадку ОЗХО, то может быть, они вспомнят о своих обязательствах как страны – участницы ОЗХО», – прокомментировал Шульгин.

Ранее Шульгин заявил, что сообщения о том, что Германия передала в ОЗХО материалы, подтверждающие предполагаемое отравление Навального, не соответствуют действительности. 27 августа Генпрокуратура России направила в Германию запрос о предоставлении результатов обследования Навального. Позднее Генпрокуратура Берлина заявила, что передаст России информацию о состоянии основателя ФБК только с его собственного согласия.

22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». После чего власти Германии заявили, что он был отравлен «Новичком», хотя омские врачи следов яда в его организме не обнаружили. Позже его вывели из искусственной комы.

Ранее по теме: Генпрокуратура Германии не передаст сведения о Навальном без его согласия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных