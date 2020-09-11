Названа причина отказа Германии предоставить России данные по Навальному
Причиной отказа предоставить России материалы по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным власти Германии называют государственную тайну, сообщил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эфире «Первого канала».
«Нам немецкие коллеги в двустороннем плане отказываются предоставлять материалы, ссылаются на то, что есть какая-то государственная тайна», – цитирует «РИА Новости» постпреда. При этом, как отмечает агентство, Германия передала результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального, в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Но если они заводят все это дело на площадку ОЗХО, то может быть, они вспомнят о своих обязательствах как страны – участницы ОЗХО», – прокомментировал Шульгин.
Ранее Шульгин заявил, что сообщения о том, что Германия передала в ОЗХО материалы, подтверждающие предполагаемое отравление Навального, не соответствуют действительности. 27 августа Генпрокуратура России направила в Германию запрос о предоставлении результатов обследования Навального. Позднее Генпрокуратура Берлина заявила, что передаст России информацию о состоянии основателя ФБК только с его собственного согласия.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». После чего власти Германии заявили, что он был отравлен «Новичком», хотя омские врачи следов яда в его организме не обнаружили. Позже его вывели из искусственной комы.