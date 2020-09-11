Названа причина отказа Германии предоставить России данные по Навальному

«Нам немецкие коллеги в двустороннем плане отказываются предоставлять материалы, ссылаются на то, что есть какая-то государственная тайна», – цитирует «РИА Новости» постпреда. При этом, как отмечает агентство, Германия передала результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального, в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).