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Генпрокуратура Германии не передаст сведения о Навальном без его согласия

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Генеральная прокуратура Берлина передаст России информацию об основателе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному с его собственного согласия, сообщается на странице прокуратуры в Twitter.

«Сенат Юстиции Берлина поручил прокуратуре Берлина оказать юридическую помощь по запросу России о взаимной помощи о получении информации о состоянии здоровья А. Навального — с его согласия. Дополнительная информация в настоящее время недоступна», — сказано в сообщении.    

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Генпрокуратура России направила в Германию запрос о предоставлении результатов обследования Навального 27 августа. 4 сентября представительница немецкого Минюста Ариане Кайтель подтвердила получение запроса, однако ответ на него не предоставлен до сих пор. При этом Германия требует от России расследовать инцидент с госпитализацией Навального. Кремль в ответ на это неоднократно заявлял, что пока формальных причин для возбуждения уголовного дела нет, хотя неформальное расследование уже ведется. Предпринять какие-либо дальнейшие действия Россия сможет после того, как ознакомится с результатами обследования немецких специалистов, заявляющих, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», говорил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Состояние Навального резко ухудшилось утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в омскую больницу, где он впал в кому. Местные врачи провели ему 60 биохимических обследований и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов яда в организме политика они не обнаружили. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». После этого Германия заявила, что Навальный был отравлен веществом из группы веществ «Новичок».

7 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что его вывели из искусственной комы, он реагирует на речь и обращения к нему. 10 сентября немецкое издание Der Spiegel сообщило, что политик снова может говорить и, вероятно, вспомнить подробности произошедшего с ним.

Ранее по теме: Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных