Генпрокуратура Германии не передаст сведения о Навальном без его согласия

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Генпрокуратура России направила в Германию запрос о предоставлении результатов обследования Навального 27 августа. 4 сентября представительница немецкого Минюста Ариане Кайтель подтвердила получение запроса, однако ответ на него не предоставлен до сих пор. При этом Германия требует от России расследовать инцидент с госпитализацией Навального. Кремль в ответ на это неоднократно заявлял, что пока формальных причин для возбуждения уголовного дела нет, хотя неформальное расследование уже ведется. Предпринять какие-либо дальнейшие действия Россия сможет после того, как ознакомится с результатами обследования немецких специалистов, заявляющих, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», говорил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.