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Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на прекращение Германией «нелепых действий» по замалчиванию сведений о результатах обследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом министр заявил в ходе пресс-конференции глав МИД России и Китая, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«Надеюсь, эти нелепые действия будут прекращены и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности выполнит свои обязательства по договору с Российской Федерацией», — сказал Лавров. 

По словам Лаврова, Генпрокуратура страны обратилась к немецкой стороне с просьбой предоставить сведения о результатах обследования Навального еще 27 августа, однако запрос «застрял» в МИДе ФРГ. 3 сентября он был направлен в органы юстиции страны, после чего Германия послала письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В данном документе заявлено, что, по убеждению немецких экспертов, Навальный был отравлен «Новичком». Других коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было, подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что представитель России несколько раз обращался в ОЗХО с просьбой предоставить данные по Навальному. Однако в организации сказали, что им не поступала информация, на основе которой утверждается об отравлении политика. Также Лавров отметил, что сейчас те, кто сопровождал Навального, «потихонечку перебираются в Германию». Это наводит на серьезные мысли, подчеркнул глава МИД.

22 августа Навального доставили в берлинскую клинику Charite из Омска. Согласно заявлениям немецких властей, в организме Навального обнаружили следы «Новичка», несмотря на то, что спасшие его жизнь омские врачи следов яда по результатам 60 анализов не обнаружили. Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных