Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на прекращение Германией «нелепых действий» по замалчиванию сведений о результатах обследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом министр заявил в ходе пресс-конференции глав МИД России и Китая, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«Надеюсь, эти нелепые действия будут прекращены и Германия хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности выполнит свои обязательства по договору с Российской Федерацией», — сказал Лавров.
По словам Лаврова, Генпрокуратура страны обратилась к немецкой стороне с просьбой предоставить сведения о результатах обследования Навального еще 27 августа, однако запрос «застрял» в МИДе ФРГ. 3 сентября он был направлен в органы юстиции страны, после чего Германия послала письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В данном документе заявлено, что, по убеждению немецких экспертов, Навальный был отравлен «Новичком». Других коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было, подчеркнул Лавров.
Министр добавил, что представитель России несколько раз обращался в ОЗХО с просьбой предоставить данные по Навальному. Однако в организации сказали, что им не поступала информация, на основе которой утверждается об отравлении политика. Также Лавров отметил, что сейчас те, кто сопровождал Навального, «потихонечку перебираются в Германию». Это наводит на серьезные мысли, подчеркнул глава МИД.
22 августа Навального доставили в берлинскую клинику Charite из Омска. Согласно заявлениям немецких властей, в организме Навального обнаружили следы «Новичка», несмотря на то, что спасшие его жизнь омские врачи следов яда по результатам 60 анализов не обнаружили. Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.