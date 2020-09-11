Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального
Россия де-факто проводит проверки и расследования по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках доследственной проверки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам. Он отметил, что российским властям не нравится, когда другие страны диктуют, что им нужно делать.
«Мы аналогичным образом искренне не понимаем саму постановку вопроса. Мы уже говорили неоднократно, что де-факто проверки и расследование происходящего осуществляется в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственная проверка. Наши органы соответствующие расследуют это происшествие. И, конечно, нам не хотелось бы, и нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры у нас в какой момент и на основании чего начинать», — ответил Песков на вопрос о призывах зарубежных стран возбудить уголовное дело из-за отравления Навального.
Пресс-секретарь Путина пояснил, что с правовой точки зрения следственные действия, которые сейчас ведутся в России, нельзя назвать уголовным делом на основе анализов лаборатории вооруженных сил Германии. «Это просто невозможно юридически», — подчеркнул Песков. Он выразил надежду на получение информации о здоровье Навального от германской стороны, которая поможет продвинуться в расследовании дела.
Россия до сих пор ожидает от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры, где она попросила предоставить результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении.
Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники «Шарите», куда госпитализировали Навального, обнаружили в его организме следы «Новичка». При этом российские медики, ранее обследовавшие основателя ФБК, не нашли в его анализах следов яда.
10 сентября издания Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что состояние Навального улучшилось. Политик может говорить и «вероятно, может вспомнить подробности произошедшего с ним». Россия направила Германии запрос для участия российских следователей и эксперта в расследовании отравлении Навального в Германии.