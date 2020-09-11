Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального

«Мы аналогичным образом искренне не понимаем саму постановку вопроса. Мы уже говорили неоднократно, что де-факто проверки и расследование происходящего осуществляется в рамках процедуры, которая на юридическом языке называется доследственная проверка. Наши органы соответствующие расследуют это происшествие. И, конечно, нам не хотелось бы, и нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры у нас в какой момент и на основании чего начинать», — ответил Песков на вопрос о призывах зарубежных стран возбудить уголовное дело из-за отравления Навального.