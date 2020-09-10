Кремль назвал ошибочными намеки на отравление Навального российскими властями

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро допустил причастность «российских высокопоставленных официальных лиц» к делу Навального. По словам Помпео, США сделают все возможное, чтобы установить виновных. До этого министры иностранных дел «большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. В российском МИДе ответили, что страна не получила от Германии данных медицинского обследования Навального и результатов биохимических исследований, без которых нельзя установить обстоятельства происшедшего.