Кремль назвал ошибочными намеки на отравление Навального российскими властями
Намеки на причастность официальных российских представителей к отравлению основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ошибочные и искажающие реальность, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Какие-то прямые или косвенные указания на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему... считаем эти намеки недопустимыми и априори ошибочными и искажающими реальность», — сказал Песков, отметив заинтересованность российских властей выяснить причины произошедшего.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро допустил причастность «российских высокопоставленных официальных лиц» к делу Навального. По словам Помпео, США сделают все возможное, чтобы установить виновных. До этого министры иностранных дел «большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. В российском МИДе ответили, что страна не получила от Германии данных медицинского обследования Навального и результатов биохимических исследований, без которых нельзя установить обстоятельства происшедшего.
Накануне немецкое издание Die Zeit написало, что Навального «отравили» при помощи новой, более смертоносной и опасной версии «Новичка». Разработчик «Новичка», российский ученый Леонид Ринк, в свою очередь, заявил, что это невозможно.