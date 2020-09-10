Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кремль назвал ошибочными намеки на отравление Навального российскими властями

Ведомости

Намеки на причастность официальных российских представителей к отравлению основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ошибочные и искажающие реальность, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Какие-то прямые или косвенные указания на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему... считаем эти намеки недопустимыми и априори ошибочными и искажающими реальность», — сказал Песков, отметив заинтересованность российских властей выяснить причины произошедшего.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро допустил причастность «российских высокопоставленных официальных лиц» к делу Навального. По словам Помпео, США сделают все возможное, чтобы установить виновных. До этого министры иностранных дел «большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. В российском МИДе ответили, что страна не получила от Германии данных медицинского обследования Навального и результатов биохимических исследований, без которых нельзя установить обстоятельства происшедшего.

Накануне немецкое издание Die Zeit написало, что Навального «отравили» при помощи новой, более смертоносной и опасной версии «Новичка». Разработчик «Новичка», российский ученый Леонид Ринк, в свою очередь, заявил, что это невозможно.

Ранее по теме: Помпео допустил причастность Москвы к делу Навального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных