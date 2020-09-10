Помпео допустил причастность Москвы к делу Навального
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро допустил причастность «российских высокопоставленных официальных лиц» к делу основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Полный текст интервью опубликован на сайте госдепа. По словам Помпео, США сделают все возможное, чтобы установить виновных.
«Есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для россиян. Это плохо для России», – сказал Помпео. Он также добавил, что Вашингтон, ЕС и ряд европейских стран дали Москве понять, что они рассчитывают на «наказание для виновных».
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основатель ФБК был доставлен в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. 22 августа Навального из Омска перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие медики обратились за помощью к специалистам лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии, которые в итоге обнаружили в анализах политика следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом главный токсиколог Омской области исключил вероятность отравления основателя ФБК этим веществом.
Ранее министры иностранных дел «большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. В российском МИДе ответили, что страна не получила от Германии данных медицинского обследования Навального и результатов биохимических исследований, без которых нельзя установить обстоятельства происшедшего.
Накануне немецкое издание Die Zeit написало, что Навального «отравили» при помощи новой, более смертоносной и опасной версии «Новичка». Разработчик «Новичка», российский ученый Леонид Ринк, в свою очередь, заявил, что это невозможно.