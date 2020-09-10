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Помпео допустил причастность Москвы к делу Навального

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Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро допустил причастность «российских высокопоставленных официальных лиц» к делу основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Полный текст интервью опубликован на сайте госдепа. По словам Помпео, США сделают все возможное, чтобы установить виновных.

«Есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для россиян. Это плохо для России», – сказал Помпео. Он также добавил, что Вашингтон, ЕС и ряд европейских стран дали Москве понять, что они рассчитывают на «наказание для виновных».

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основатель ФБК был доставлен в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. 22 августа Навального из Омска перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие медики обратились за помощью к специалистам лаборатории фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии, которые в итоге обнаружили в анализах политика следы отравляющего вещества группы «Новичок». При этом главный токсиколог Омской области исключил вероятность отравления основателя ФБК этим веществом.

Ранее министры иностранных дел «большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных. В российском МИДе ответили, что страна не получила от Германии данных медицинского обследования Навального и результатов биохимических исследований, без которых нельзя установить обстоятельства происшедшего.

Накануне немецкое издание Die Zeit написало, что Навального «отравили» при помощи новой, более смертоносной и опасной версии «Новичка». Разработчик «Новичка», российский ученый Леонид Ринк, в свою очередь, заявил, что это невозможно.

Ранее по теме: Ученый отверг возможность отравления Навального новой версией «Новичка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных