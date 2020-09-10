Помпео допустил причастность Москвы к делу Навального

«Есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для россиян. Это плохо для России», – сказал Помпео. Он также добавил, что Вашингтон, ЕС и ряд европейских стран дали Москве понять, что они рассчитывают на «наказание для виновных».