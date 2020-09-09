Ученый отверг возможность отравления Навального новой версией «Новичка»

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основатель ФБК был доставлен в больницу. 22 августа Навального перевезли из Омска в берлинскую клинику «Шарите» с разрешения российской стороны, позже в Германии заявили, что в его анализах якобы нашли следы «Новичка». Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия до сих пор ожидает от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры РФ, где она попросила предоставить результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении.