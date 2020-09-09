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Ученый отверг возможность отравления Навального новой версией «Новичка»

Ведомости

Сообщения о якобы отравлении основателя ФБК Алексея Навального новой разновидностью боевого отравляющего вещества «Новичок» не могут соответствовать действительности, заявил «РИА Новости» один из разработчиков новичка, российский ученый Леонид Ринк.

«Чушь собачья абсолютно. Я, конечно, все варианты "Новичков" знаю. Но никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия, к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет», — заявил Ринк, посоветовав забыть о «Новичке».

Ранее сегодня немецкое издание Die Zeit написало, что Навального «отравили» при помощи новой, более смертоносной и опасной версии «Новичка», следы которого якобы были найдены на горлышке бутылки, из которой он пил. Однако омские врачи, которые 44 часа боролись за жизнь Навального, и провели ему 60 биохимических анализов, не нашли в его организме следов яда.

По информации издания, источник которой не приводится, Навальный якобы должен был умереть в самолете, а за его отравлением стоят «российские спецслужбы». Вместе с этим издание указывает, что основатель ФБК выжил благодаря слаженным действиям омских врачей, а также оперативной посадки самолета в Омске, где основателя ФБК госпитализировали после ухудшения самочувствия.

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где основатель ФБК был доставлен в больницу. 22 августа Навального перевезли из Омска в берлинскую клинику «Шарите» с разрешения российской стороны, позже в Германии заявили, что в его анализах якобы нашли следы «Новичка». Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия до сих пор ожидает от Германии ответа на запрос Генпрокуратуры РФ, где она попросила предоставить результаты анализов Навального, на основании которых были сделаны выводы о его предполагаемом отравлении.

8 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Германии в ситуации с Навальным блефом.

Ранее по теме: Россия выразила протест Германии из-за ситуации с Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных