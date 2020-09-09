В Кремле рассчитывают на скорое поступление данных от Германии о Навальном
Кремль рассчитывает, что Германия предоставит данные о результатах обследования основателя ФБК Алексея Навального в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время мы получим от наших германских коллег данные, которые позволили им делать вывод об отравлении. Это существенно поможет нам в установлении причин произошедшего», – сказал Песков. Он отметил необходимость расследования случившегося. «Де-факто определенные следственные действия уже выполняются, де-юре они называются доследственная проверка», – объяснил Песков.
Он напомнил, что в настоящий момент у российских врачей нет данных, подтверждающих отравление Навального.
В конце августа Генпрокуратура России направила запрос в министерство юстиции Германии, в котором она попросила предоставить данные о результатах обследования Навального. В Германии сообщили о принятии данного запроса 4 сентября, однако он до сих пор остается без ответа.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи №1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже его доставили в берлинскую клинику Charite. Согласно заявлениям немецких властей, врачи клиники обнаружили в организме Навального следы «Новичка». Позже в Charite заявили, что они вывели политика из медикаментозной комы и что он реагирует на окружающих.