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Германия приняла запрос от России по делу Навального

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Запрос Генпрокуратуры России о правовой помощи по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным принят Германией и передан прокуратуре Берлина, сообщила представительница немецкого минюста Ариане Кайтель.

«Сегодня утром федеральное ведомство юстиции передало управлению юстиции Берлина для передачи Генеральной прокуратуре Берлина», ‒ цитирует «РИА Новости» представительницу минюста. По ее словам, российская Генпрокуратура обратилась с запросом о правовой помощи к федеральному ведомству юстиции 27 августа.

При этом официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Россия сама может добыть информацию по делу Навального, так как российские медики изъяли собственные пробы и другие предметы для возможного расследования. По его словам, Берлин ждет пояснений Москвы.

2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Тогда канцлер страны Ангела Меркель потребовала от Москвы официальных объяснений произошедшего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Генпрокуратура пока не получила от минюста Германии ответа на свой запрос о данных обследования Навального. По его словам, без этой информации российская сторона не может давать каких-либо комментариев.

Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите». 20 августа он почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1 г. Омска, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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