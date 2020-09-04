Германия приняла запрос от России по делу Навального
Запрос Генпрокуратуры России о правовой помощи по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным принят Германией и передан прокуратуре Берлина, сообщила представительница немецкого минюста Ариане Кайтель.
«Сегодня утром федеральное ведомство юстиции передало управлению юстиции Берлина для передачи Генеральной прокуратуре Берлина», ‒ цитирует «РИА Новости» представительницу минюста. По ее словам, российская Генпрокуратура обратилась с запросом о правовой помощи к федеральному ведомству юстиции 27 августа.
При этом официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Россия сама может добыть информацию по делу Навального, так как российские медики изъяли собственные пробы и другие предметы для возможного расследования. По его словам, Берлин ждет пояснений Москвы.
2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Тогда канцлер страны Ангела Меркель потребовала от Москвы официальных объяснений произошедшего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Генпрокуратура пока не получила от минюста Германии ответа на свой запрос о данных обследования Навального. По его словам, без этой информации российская сторона не может давать каких-либо комментариев.
Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите». 20 августа он почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1 г. Омска, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.