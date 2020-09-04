Германия приняла запрос от России по делу Навального

Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите». 20 августа он почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1 г. Омска, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.