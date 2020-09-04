Глава МВД Колокольцев заявил об отсутствии криминала в деле Навального
Министр МВД России Владимир Колокольцев считает, что в ситуации с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального нет криминала.
«Откуда ему (криминалу) там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — заявил Колокольцев «Интерфаксу».
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска из-за его плохого самочувствия. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».
Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. В свою очередь, 2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».