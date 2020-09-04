Песков назвал условие возбуждения дела из-за ситуации с Навальным

Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексей Навальный резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, политика доставили в местную больницу. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, затем он впал в кому. Врачи сообщили, что боролись за жизнь основателя ФБК 44 часа. 22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине, где он находится до сих пор в стабильно тяжелом состоянии.