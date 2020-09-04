Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Песков назвал условие возбуждения дела из-за ситуации с Навальным

Ведомости

Российские специалисты должны установить наличие и определить тип вещества, которым, по мнению немецких врачей, был отравлен основатель ФБК Алексей Навальный, чтобы в России началось формальное следствие по этому делу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что они (специалисты МВД России. – «Ведомости») выполняют доследственную проверку, она началась фактически сразу. Де-факто это и есть следственные действия, они выполняются, и если найдет свое подтверждение информация о наличии в биологических пробах пациента каких-либо отправляющих веществ, то, конечно, нет сомнений, что последует и де-юре открытие следствия», – заявил Песков.

2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что лаборатория вооруженных сил ФРГ обнаружила в анализах Навального следы отравляющего вещества из группы «Новичок». При этом ранее российские врачи не обнаружили следов яда в организме основателя ФБК. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила об отравлении российского общественного деятеля. Песков позже пояснил, что без получения результатов обследования Навального нельзя давать четких комментариев на эту тему.

Генпрокуратура России обратилась в минюст Германии с просьбой предоставить информацию о результатах обследования основателя ФБК. Об этом стало известно 1 сентября. При этом немецкое ведомство пока не ответило на запрос.

Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексей Навальный резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, политика доставили в местную больницу. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, затем он впал в кому. Врачи сообщили, что боролись за жизнь основателя ФБК 44 часа. 22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине, где он находится до сих пор в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее по теме: Песков подтвердил передачу Минском разведданных о деле Навального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных