Песков назвал условие возбуждения дела из-за ситуации с Навальным
Российские специалисты должны установить наличие и определить тип вещества, которым, по мнению немецких врачей, был отравлен основатель ФБК Алексей Навальный, чтобы в России началось формальное следствие по этому делу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что они (специалисты МВД России. – «Ведомости») выполняют доследственную проверку, она началась фактически сразу. Де-факто это и есть следственные действия, они выполняются, и если найдет свое подтверждение информация о наличии в биологических пробах пациента каких-либо отправляющих веществ, то, конечно, нет сомнений, что последует и де-юре открытие следствия», – заявил Песков.
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что лаборатория вооруженных сил ФРГ обнаружила в анализах Навального следы отравляющего вещества из группы «Новичок». При этом ранее российские врачи не обнаружили следов яда в организме основателя ФБК. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила об отравлении российского общественного деятеля. Песков позже пояснил, что без получения результатов обследования Навального нельзя давать четких комментариев на эту тему.
Генпрокуратура России обратилась в минюст Германии с просьбой предоставить информацию о результатах обследования основателя ФБК. Об этом стало известно 1 сентября. При этом немецкое ведомство пока не ответило на запрос.
Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексей Навальный резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, политика доставили в местную больницу. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, затем он впал в кому. Врачи сообщили, что боролись за жизнь основателя ФБК 44 часа. 22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине, где он находится до сих пор в стабильно тяжелом состоянии.