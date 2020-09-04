Песков подтвердил передачу Минском разведданных о деле Навального
Материалы белорусской разведки по делу основателя ФБК Алексея Навального были переданы ФСБ вчера, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Они же вчера были переданы. Собственно, вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, что они будут переданы в ФСБ», – подтвердил Песков. Он пояснил, что эти материалы уже анализируются российскими спецслужбами, однако отметил, что сам с ними не знаком и мнение Кремля об их истинности озвучить не может.
«Он [глава Службы внешней разведки, СВР, Сергей Нарышкин] не исключал такой возможности, давайте будем точными», – сказал Песков.
На вопрос, планирует ли Путин лично ознакомиться с материалами, предоставленными Лукашенко, Песков ответил, что «ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно. Собственно, это функция любой спецслужбы».
Ранее Лукашенко назвал фальсификацией заявление Берлина об отравлении Навального. По словам белорусского президента, Минск перехватил «интересный разговор» Германии и Польши, подтверждающий факт обмана. Лукашенко предположил, что это было сделано ради того, чтобы надавить на Россию в вопросе об оказании помощи Белоруссии. Глава СВР Сергей Нарышкин допустил, что версия, озвученная президентом Белоруссии Александром Лукашенко, может иметь веские основания.
2 сентября правительство Германии заявило, что в крови Навального найден яд из группы «Новичок». Канцлер страны Ангела Меркель потребовала от Москвы официальных объяснений произошедшего. В Кремле ответили, что Генпрокуратура пока не получила от минюста Германии ответа на свой запрос о данных обследования Навального, и отметили, что без этой информации российская сторона не может давать каких-либо комментариев.
Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа. После госпитализации основатель ФБК впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где он до сих пор находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких.