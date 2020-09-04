Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Песков подтвердил передачу Минском разведданных о деле Навального

Ведомости

Материалы белорусской разведки по делу основателя ФБК Алексея Навального были переданы ФСБ вчера, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они же вчера были переданы. Собственно, вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, что они будут переданы в ФСБ», – подтвердил Песков. Он пояснил, что эти материалы уже анализируются российскими спецслужбами, однако отметил, что сам с ними не знаком и мнение Кремля об их истинности озвучить не может.

«Он [глава Службы внешней разведки, СВР, Сергей Нарышкин] не исключал такой возможности, давайте будем точными», – сказал Песков.

На вопрос, планирует ли Путин лично ознакомиться с материалами, предоставленными Лукашенко, Песков ответил, что «ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно. Собственно, это функция любой спецслужбы».

Ранее Лукашенко назвал фальсификацией заявление Берлина об отравлении Навального. По словам белорусского президента, Минск перехватил «интересный разговор» Германии и Польши, подтверждающий факт обмана. Лукашенко предположил, что это было сделано ради того, чтобы надавить на Россию в вопросе об оказании помощи Белоруссии. Глава СВР Сергей Нарышкин допустил, что версия, озвученная президентом Белоруссии Александром Лукашенко, может иметь веские основания.

2 сентября правительство Германии заявило, что в крови Навального найден яд из группы «Новичок». Канцлер страны Ангела Меркель потребовала от Москвы официальных объяснений произошедшего. В Кремле ответили, что Генпрокуратура пока не получила от минюста Германии ответа на свой запрос о данных обследования Навального, и отметили, что без этой информации российская сторона не может давать каких-либо комментариев.

Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа. После госпитализации основатель ФБК впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где он до сих пор находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее по теме: Омские врачи заявили об отсутствии токсикантов в организме Навального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных