Песков подтвердил передачу Минском разведданных о деле Навального

«Они же вчера были переданы. Собственно, вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, что они будут переданы в ФСБ», – подтвердил Песков. Он пояснил, что эти материалы уже анализируются российскими спецслужбами, однако отметил, что сам с ними не знаком и мнение Кремля об их истинности озвучить не может.