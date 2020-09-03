Лукашенко заявил о перехвате переговоров Германии и Польши о деле Навального

Он привел еще одну цитату из разговора — «Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России». «То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», — подчеркнул президент Белоруссии.