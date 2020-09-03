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Лукашенко заявил о перехвате переговоров Германии и Польши о деле Навального

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фальсификацией информацию об отравлении основателя ФБК Алексея Навального на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает «БелТА». По его словам, белорусской стороне удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей на эту тему.

«Поскольку там (на западных рубежах Белоруссии – прим. ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал Лукашенко. 

Лукашенко пояснил, что разговор был перехвачен на днях, до выступления канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она затронула дело Навального.

Президент Белоруссии предположил, что группа специалистов подготовила для Меркель и ее администрации факты, а, может быть, и заявление, которое она сделала. «Сделали они это – цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди», — отметил Лукашенко.

Он привел еще одну цитату из разговора — «Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России». «То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», — подчеркнул президент Белоруссии.

Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты Бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы. 

Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одну из больниц. Вскоре политик впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где он до сих пор находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных