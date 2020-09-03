Лукашенко заявил о перехвате переговоров Германии и Польши о деле Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фальсификацией информацию об отравлении основателя ФБК Алексея Навального на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает «БелТА». По его словам, белорусской стороне удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей на эту тему.
«Поскольку там (на западных рубежах Белоруссии – прим. ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал Лукашенко.
Лукашенко пояснил, что разговор был перехвачен на днях, до выступления канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она затронула дело Навального.
Президент Белоруссии предположил, что группа специалистов подготовила для Меркель и ее администрации факты, а, может быть, и заявление, которое она сделала. «Сделали они это – цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди», — отметил Лукашенко.
Он привел еще одну цитату из разговора — «Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России». «То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо», — подчеркнул президент Белоруссии.
Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты Бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы.
Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одну из больниц. Вскоре политик впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где он до сих пор находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких.