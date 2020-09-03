Песков заявил об отсутствии поводов обвинять Россию в деле Навального
Российские власти не склонны воспринимать какие-либо обвинения в причастности к госпитализации основателя ФБК Алексея Навального, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что какие-либо поводы для таких обвинений отсутствуют.
Он напомнил, что Берлин до сих пор не ответил на запрос Генпрокуратуры о состоянии и результатах анализов Навального, а также не предоставил данных, которые бы доказывали версию о его отравлении. «Я бы здесь аккуратно говорил насчет обвинений Российского государства. Все-таки обвинений нет, и нет никакого повода для обвинений Российского государства. И никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи», – сказал Песков.
Он добавил, что без данных с немецкой стороны нельзя говорить о возбуждении уголовного дела из-за возможного отравления Навального, так как российские врачи не обнаружили присутствия следов ядов в его организме. «Вчера мы услышали из Берлина, что это химическое боевое отправляющее вещество нервно-паралитического действия. Если это так, то для наших доследственных проверочных действий, которые выполняют наши следователи, необходимо знать – что же выявили, что же установили наши германские коллеги», – сказал Песков.
В ответ на вопрос, планирует ли президент Владимир Путин инициировать расследование дела Навального, пресс-секретарь напомнил, что МВД уже проводит доследственную проверку по факту госпитализации Навального в Омске без санкции на это главы государства. «Все необходимые действия выполняются без какого-либо указания президента», – сказал Песков.
Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты Бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы. 20 августа Навальный был госпитализирован в Омске, где впал в кому. Российские врачи не обнаружили следов ядов в его организме. 22 августа политик переведен на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где до сих пор находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких.