В Германии призвали не связывать дело Навального и «Северный поток – 2»

Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одну из больниц. Вскоре политик впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где он до сих пор находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких.