В Германии призвали не связывать дело Навального и «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» – коммерческий проект, который прямо не связан с делом основателя ФБК Алексея Навального, заявил член правящей коалиции ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер Баварии Маркус Зедер.
Он признал, что в свете госпитализации и обвинений в отравлении Навального завершение строительства газопровода из России в Германию предстанет «не в положительном свете», но призвал не связывать эти вопросы. «Это не вопрос государства, но частных инвестиций. На наш взгляд, одно не связано с другим», – сказал Зедер (цитата по ТАСС).
Правительство Германии 2 сентября заявило, что специалисты Бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении. Позже Меркель заявила, что Берлин ждет официальных объяснений со стороны Москвы. В правящей коалиции ХДС/ХСС заявили, что эта ситуация должна заставить Германию и ЕС переосмыслить отношения с Россией, включая введение новых санкций.
Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одну из больниц. Вскоре политик впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где он до сих пор находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций составляет примерно $8,5 млрд.
1 сентября Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны США.