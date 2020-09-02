В Германии допустили санкции против России из-за Навального
Правящий блок Германии ХДС/ХСС считает, что Берлин и ЕС должны «переосмыслить» и поменять свою политику в отношении России после заявления немецких властей об отравлении ядом класса «Новичок» основателя ФБК Алексея Навального, заявил зампред фракции Иоганн Давид Вадефул.
Он подчеркнул, что в свете последней информации «Россия не может быть надежным международным партнером» и становится угрозой для наших ценностей и основанного на правилах порядка». «Германия и Евросоюз должны коренным образом переосмыслить свои отношения с Россией», — цитирует Вадефула пресс-служба фракции. Он добавил, что ответственность за произошедшее и за возможное ухудшение российско-германских отношений несет российское правительство.
Ранее правительство Германии в официальном заявлении сообщило о том, что, что в крови Навального нашли яд из группы «Новичок». Берлин осудил «нападение» на Навального и призвал российское правительство объяснить произошедшее. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что германская сторона не проинформировала Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком». Посла России в Берлине вызвали в МИД Германии в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении.
Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одной из больниц. Вскоре политик впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».