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В Германии допустили санкции против России из-за Навального

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Правящий блок Германии ХДС/ХСС считает, что Берлин и ЕС должны «переосмыслить» и поменять свою политику в отношении России после заявления немецких властей об отравлении ядом класса «Новичок» основателя ФБК Алексея Навального, заявил зампред фракции Иоганн Давид Вадефул.

Он подчеркнул, что в свете последней информации «Россия не может быть надежным международным партнером» и становится угрозой для наших ценностей и основанного на правилах порядка». «Германия и Евросоюз должны коренным образом переосмыслить свои отношения с Россией», — цитирует Вадефула пресс-служба фракции. Он добавил, что ответственность за произошедшее и за возможное ухудшение российско-германских отношений несет российское правительство.

Ранее правительство Германии в официальном заявлении сообщило о том, что, что в крови Навального нашли яд из группы «Новичок». Берлин осудил «нападение» на Навального и призвал российское правительство объяснить произошедшее. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что германская сторона не проинформировала Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком». Посла России в Берлине вызвали в МИД Германии в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении.

Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одной из больниц. Вскоре политик впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Ранее по теме: В Германии заявили о следах яда группы «Новичок» в организме Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных