В Германии допустили санкции против России из-за Навального

Ранее правительство Германии в официальном заявлении сообщило о том, что, что в крови Навального нашли яд из группы «Новичок». Берлин осудил «нападение» на Навального и призвал российское правительство объяснить произошедшее. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что германская сторона не проинформировала Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком». Посла России в Берлине вызвали в МИД Германии в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении.