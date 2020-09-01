Меркель ответила на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на угрозы санкций США из-за строительства газопровода «Северный поток-2», пишут «РИА Новости» со ссылкой на телеканал MDR. По словам Меркель, этот проект будет достроен.
«Правительство ФРГ намерено достроить газопровод "Северный поток — 2", несмотря на противодействия США», — заявила канцлер. Во время визита в город Штральзунд Меркель отметила, что угрозы трех американских сенаторов касательно порта Засниц-Мукран незаконны.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мааса заявил, что Берлин ведет переговоры с Вашингтоном по поводу санкций против проекта «Северный поток ‒ 2». 17 августа глава комитета по энергетике немецкого бундестага Клаус Эрнст в интервью RT Deutsch заявил, что Германия планирует вынести на обсуждение в ООН американские угрозы по поводу введения санкций в отношении участников проекта строительства газопровода.
В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении ограничительных мер против «Северного потока – 2». Сообщалось, что новые санкции могут затронуть европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода. В декабре 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая стоимость инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». 11 августа немецкая энергетическая компания Uniper, являющаяся кредитором оператора строительства газопровода, допустила остановку строительства газопровода из-за санкций со стороны США. Однако в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта.