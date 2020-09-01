Меркель ответила на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая стоимость инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». 11 августа немецкая энергетическая компания Uniper, являющаяся кредитором оператора строительства газопровода, допустила остановку строительства газопровода из-за санкций со стороны США. Однако в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта.