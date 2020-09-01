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Меркель ответила на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

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Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на угрозы санкций США из-за строительства газопровода «Северный поток-2», пишут «РИА Новости» со ссылкой на телеканал MDR. По словам Меркель, этот проект будет достроен.

«Правительство ФРГ намерено достроить газопровод "Северный поток — 2", несмотря на противодействия США», — заявила канцлер. Во время визита в город Штральзунд Меркель отметила, что угрозы трех американских сенаторов касательно порта Засниц-Мукран незаконны.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мааса заявил, что Берлин ведет переговоры с Вашингтоном по поводу санкций против проекта «Северный поток ‒ 2». 17 августа глава комитета по энергетике немецкого бундестага Клаус Эрнст в интервью RT Deutsch заявил, что Германия планирует вынести на обсуждение в ООН американские угрозы по поводу введения санкций в отношении участников проекта строительства газопровода.

В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении ограничительных мер против «Северного потока – 2». Сообщалось, что новые санкции могут затронуть европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода. В декабре 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая стоимость инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». 11 августа немецкая энергетическая компания Uniper, являющаяся кредитором оператора строительства газопровода, допустила остановку строительства газопровода из-за санкций со стороны США. Однако в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта.

Ранее по теме: Германия и США обсуждают санкции против «Северного потока ‒ 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных