Германия и США обсуждают санкции против «Северного потока ‒ 2»
Берлин ведет переговоры с Вашингтоном по поводу санкций против проекта «Северный поток ‒ 2», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.
«Скажу на этот счет то, что говорю всегда. Мы не считаем, что подобные экстерриториальные санкции соответствуют международному праву. Об этом я также заявил в прямом диалоге своему коллеге Майку Помпео. В этой связи мы ведем переговоры с администрацией в Вашингтоне, и это остается нашей позицией», ‒ сказал Маас на пресс-конференции в Берлине.
17 августа глава комитета по энергетике немецкого бундестага Клаус Эрнст в интервью RT Deutsch заявил, что Германия планирует вынести на обсуждение в ООН американские угрозы по поводу введения санкций в отношении участников проекта «Северный поток ‒ 2».
Ранее издание Welt сообщало, что ЕС направил ноту протеста госдепу США из-за вмешательства американской стороны в строительство газопровода. В демарше приняли участие 24 страны ЕС, всего их 27.
В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении ограничительных мер против «Северного потока – 2». Сообщалось, что новые санкции могут затронуть европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода. В декабре 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.