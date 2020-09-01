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Германия и США обсуждают санкции против «Северного потока ‒ 2»

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Берлин ведет переговоры с Вашингтоном по поводу санкций против проекта «Северный поток ‒ 2», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.

«Скажу на этот счет то, что говорю всегда. Мы не считаем, что подобные экстерриториальные санкции соответствуют международному праву. Об этом я также заявил в прямом диалоге своему коллеге Майку Помпео. В этой связи мы ведем переговоры с администрацией в Вашингтоне, и это остается нашей позицией», ‒ сказал Маас на пресс-конференции в Берлине.

17 августа глава комитета по энергетике немецкого бундестага Клаус Эрнст в интервью RT Deutsch заявил, что Германия планирует вынести на обсуждение в ООН американские угрозы по поводу введения санкций в отношении участников проекта «Северный поток ‒ 2».

Ранее издание Welt сообщало, что ЕС направил ноту протеста госдепу США из-за вмешательства американской стороны в строительство газопровода. В демарше приняли участие 24 страны ЕС, всего их 27.

В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении ограничительных мер против «Северного потока – 2». Сообщалось, что новые санкции могут затронуть европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода. В декабре 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.

Ранее по теме: Германия планирует обратиться в ООН из-за угроз США «Северному потоку – 2»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных