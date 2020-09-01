Германия и США обсуждают санкции против «Северного потока ‒ 2»

«Скажу на этот счет то, что говорю всегда. Мы не считаем, что подобные экстерриториальные санкции соответствуют международному праву. Об этом я также заявил в прямом диалоге своему коллеге Майку Помпео. В этой связи мы ведем переговоры с администрацией в Вашингтоне, и это остается нашей позицией», ‒ сказал Маас на пресс-конференции в Берлине.