Германия планирует обратиться в ООН из-за угроз США «Северному потоку – 2»

Он также прокомментировал заявления Европейской комиссии о том, что введение санкций со стороны США будет нарушением международного права. «Это нарушение – так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций, – подтвердил Эрнст. – Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза».