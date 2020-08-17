Германия планирует обратиться в ООН из-за угроз США «Северному потоку – 2»
Германия планирует вынести на обсуждение в ООН угрозы США по поводу введения санкций в отношении участников проекта строительства трубопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил глава комитета по энергетике немецкого бундестага Клаус Эрнст в интервью RT Deutsch.
«Следующая мера, которую мы тоже обсуждаем, связана с тем, чтобы затронуть этот вопрос и на уровне ООН», – сказал Эрнст, добавив, что также возможно подать жалобы в соответствующие суды. «А там посмотрим, что они решат», – пояснил глава комитета.
Он также прокомментировал заявления Европейской комиссии о том, что введение санкций со стороны США будет нарушением международного права. «Это нарушение – так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций, – подтвердил Эрнст. – Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза».
Ранее издание WELT сообщало, что ЕС направил ноту протеста госдепу США из-за вмешательства американской стороны в строительство газопровода. В демарше приняли участие 24 страны ЕС, всего их 27.
В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении ограничительных мер против «Северного потока – 2». Сообщалось, что новые санкции могут затронуть европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода. В декабре 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.