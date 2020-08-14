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Почти все страны ЕС опротестовали санкции США по «Северному потоку ‒ 2»

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Европейский союз направил ноту протеста Госдепу США из-за вмешательства американской стороны в строительство газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, сообщает издание WELT.

«24 государства-члена ЕС приняли участие в демарше, который прошел посредством видеоконференции», — говорится в статье. При этом, какие именно страны участвовали в демарше, не уточняется. Всего в ЕС входят 27 стран.

Нота протеста связана, в частности, с заявлением верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, который выступал за то, что «европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами». Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявлял, что Еврокомиссия работает над механизмом, который станет основой защиты от экстерриториальных санкций.

В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении ограничительных мер против «Северного потока – 2», планируемые новые санкции могут затронуть европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.

Ранее по теме: Посол Евросоюза заявил о механизме защиты от санкций по «Северному потоку – 2»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных