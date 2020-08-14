Почти все страны ЕС опротестовали санкции США по «Северному потоку ‒ 2»
Европейский союз направил ноту протеста Госдепу США из-за вмешательства американской стороны в строительство газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море, сообщает издание WELT.
«24 государства-члена ЕС приняли участие в демарше, который прошел посредством видеоконференции», — говорится в статье. При этом, какие именно страны участвовали в демарше, не уточняется. Всего в ЕС входят 27 стран.
Нота протеста связана, в частности, с заявлением верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, который выступал за то, что «европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами». Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявлял, что Еврокомиссия работает над механизмом, который станет основой защиты от экстерриториальных санкций.
В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении ограничительных мер против «Северного потока – 2», планируемые новые санкции могут затронуть европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.