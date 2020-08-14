Почти все страны ЕС опротестовали санкции США по «Северному потоку ‒ 2»

Нота протеста связана, в частности, с заявлением верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, который выступал за то, что «европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами». Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявлял, что Еврокомиссия работает над механизмом, который станет основой защиты от экстерриториальных санкций.