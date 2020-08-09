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Посол Евросоюза заявил о механизме защиты от санкций по «Северному потоку – 2»

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Еврокомиссия работает над механизмом, который станет основой защиты от экстерриториальных санкций, заявил «Интерфаксу» посол ЕС в России Маркус Эдерер. Он будет описан в коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета Евросоюза.

Эдерер сослался на позицию верховного представителя ЕС Жозепа Борреля – тот, по словам Эдерера, выделил ситуацию вокруг «Северного потока – 2». Боррель добавил, что «европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами», заявил Эдерер в интервью «Интерфаксу».

В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.

Ранее по теме: В бундестаге ответили на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных