Посол Евросоюза заявил о механизме защиты от санкций по «Северному потоку – 2»
Еврокомиссия работает над механизмом, который станет основой защиты от экстерриториальных санкций, заявил «Интерфаксу» посол ЕС в России Маркус Эдерер. Он будет описан в коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета Евросоюза.
Эдерер сослался на позицию верховного представителя ЕС Жозепа Борреля – тот, по словам Эдерера, выделил ситуацию вокруг «Северного потока – 2». Боррель добавил, что «европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами», заявил Эдерер в интервью «Интерфаксу».
В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.