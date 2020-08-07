В бундестаге ответили на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
Председатель комитета бундестага Германии Клаус Эрнст назвал письмо трех сенаторов США в адрес немецкого порта Засниц прямой угрозой и дерзостью. Заявление опубликовано на его сайте. В письме 5 августа сенаторы говорили о серьезных последствиях в случае, если порт продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку строительству «Северного потока – 2».
«Это письмо невозможно превзойти по дерзости, – отметил Эрнст. – Это прямая угроза городу Засниц и земле Мекленбург – Передняя Померания». По словам представителя комитета, 90% паромного порта принадлежит городу, а 10% – земле.
Письмо сенаторов также показывает, что протесты бундестага против действий США не имели никакого эффекта и, вероятно, давление с их стороны продолжится, отметил Эрнст.
Ранее о письме, написанном Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном, сообщила газета Handelsblatt. «Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта "Северный поток ‒ 2", вы подорвете свое финансовое положение в будущем», – приводило издание выдержку из письма.
В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.