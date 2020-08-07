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В бундестаге ответили на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

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Председатель комитета бундестага Германии Клаус Эрнст назвал письмо трех сенаторов США в адрес немецкого порта Засниц прямой угрозой и дерзостью. Заявление опубликовано на его сайте. В письме 5 августа сенаторы говорили о серьезных последствиях в случае, если порт продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку строительству «Северного потока – 2».

«Это письмо невозможно превзойти по дерзости, – отметил Эрнст. – Это прямая угроза городу Засниц и земле Мекленбург – Передняя Померания». По словам представителя комитета, 90% паромного порта принадлежит городу, а 10% – земле.

Письмо сенаторов также показывает, что протесты бундестага против действий США не имели никакого эффекта и, вероятно, давление с их стороны продолжится, отметил Эрнст.

В США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока ‒ 2»

Ранее о письме, написанном Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном, сообщила газета Handelsblatt. «Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта "Северный поток ‒ 2", вы подорвете свое финансовое положение в будущем», – приводило издание выдержку из письма.

В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопровода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных