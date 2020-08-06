В США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока ‒ 2»

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга заявил, что Вашингтон введет дополнительные ограничения в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», писала The Wall Street Journal. В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопроводов.