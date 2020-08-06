В США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока ‒ 2»
Сенаторы США призвали оператора немецкого паромного порта Засниц прекратить материально-техническую поддержку строительства газопровода «Северный поток ‒ 2», сообщает газета Handelsblatt.
«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку для проекта "Северный поток ‒ 2", вы подорвете свое финансовое положение в будущем», ‒ приводит газета выдержку из письма, отправленного 5 августа сенаторами Тедом Крузом, Томом Коттоном и Роном Джонсоном. В письме они пригрозили серьезными последствиями, отмечает издание.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга заявил, что Вашингтон введет дополнительные ограничения в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», писала The Wall Street Journal. В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривал санкции против трубопроводов.