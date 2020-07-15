США введут дополнительные санкции против «Северного потока ‒ 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничения в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга, пишет The Wall Street Journal.
«Освобождение от санкций будет отменено для российского газопровода [«Северный поток ‒ 2»] в Германию, что станет началом новых штрафов, налагаемых на проект», ‒ заявил госсекретарь. Вторая ветка «Турецкого потока» также оказалась в списке проектов, подпадающих под санкции госдепа. Использование закона о «противодействии посредством санкций», по словам Помпео, затруднит инвестиции и работу с российскими проектами.
В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока – 2». При этом Германия заявила, что готовит ответ на случай, если США выполнят свои угрозы, писал Bloomberg.
«Северный поток ‒ 2» и «Турецкий поток»
«Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год – новая экспортная труба «Газпрома» из России в Германию. Ее протяженность ‒ около 1224 км по каждой из двух ниток. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны должен соединиться с уже уложенным участком в водах Германии. На этом строительство подводной части «Северного потока – 2» завершится. Изначально планировалось, что это произойдет до конца 2019 г. Оператором газопровода является «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2.
«Турецкий поток» – это экспортный трубопровод «Газпрома», построенный для поставок газа в Турцию и транзитом через ее территорию европейским потребителям. «Газпром» объявил о начале подготовки к строительству в 2015 г. Проект готовился на замену несостоявшемуся «Южному потоку». Изначально предполагалось строительство четырех ниток газопровода через Черное море до побережья Болгарии. Но после выхода Болгарии из проекта маршрут морской части был изменен, проектную мощность сократили вдвое. Обновленная версия предполагала выход на берег Турции двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м ежегодно каждая. Строительство морской части «Турецкого потока» началось в 2017 г.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривает санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Санкции также коснулись участников строительства газопровода. США потребовали от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. После этого практически сразу о приостановке работы заявила компания Allseas. В «Газпроме» в середине февраля сообщали, что газопровод запустят в конце года.