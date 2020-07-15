США введут дополнительные санкции против «Северного потока ‒ 2»

«Северный поток ‒ 2» и «Турецкий поток»

«Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год – новая экспортная труба «Газпрома» из России в Германию. Ее протяженность ‒ около 1224 км по каждой из двух ниток. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны должен соединиться с уже уложенным участком в водах Германии. На этом строительство подводной части «Северного потока – 2» завершится. Изначально планировалось, что это произойдет до конца 2019 г. Оператором газопровода является «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2.



«Турецкий поток» – это экспортный трубопровод «Газпрома», построенный для поставок газа в Турцию и транзитом через ее территорию европейским потребителям. «Газпром» объявил о начале подготовки к строительству в 2015 г. Проект готовился на замену несостоявшемуся «Южному потоку». Изначально предполагалось строительство четырех ниток газопровода через Черное море до побережья Болгарии. Но после выхода Болгарии из проекта маршрут морской части был изменен, проектную мощность сократили вдвое. Обновленная версия предполагала выход на берег Турции двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м ежегодно каждая. Строительство морской части «Турецкого потока» началось в 2017 г.