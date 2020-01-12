Миллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», однако для этого потребуется больше времени, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Технологические риски решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток – 2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», – заявил Миллер в эфире канала »Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Санкции также коснулись участников строительства газопровода. США потребовали от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. После этого практически сразу о приостановке работы заявила компания Allseas.
Построить «Северный поток – 2» планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны должен соединиться с уже уложенным участком в водах Германии. На этом строительство подводной части «Северного потока – 2» завершится.
О том, что Россия может самостоятельно завершить проект, ранее говорил президент Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.