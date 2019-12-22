Подрядчик «Северного потока – 2» прекратил укладку трубы из-за санкций США

«Газпрому» осталось проложить всего около 50 км трубы – это менее 5% общей ее протяженности, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Поиск судна, с помощью которого можно было бы завершить работы, и его передислокация займут какое-то время, из-за чего строительство может затянуться на несколько месяцев». Но, учитывая поддержку Германии, проект, вероятно, все же будет достроен и запущен, продолжает он. Сейчас необходимости запускать проект непременно в начале 2020 г. нет – тем более что принимающая инфраструктура, газопровод EUGAL, будет полностью готова только к началу 2021 г., заключает Маринченко.