Подрядчик «Северного потока – 2» прекратил укладку трубы из-за санкций США
Два трубоукладочных судна, Pioneering Spirit и Solitaire, принадлежащие швейцарской компании Allseas, покинули воды Дании и направляются в немецкий порт Мукран, следует из данных системы позиционирования морских судов MarineTraffic на 22 декабря. Они занимались укладкой последнего подводного участка трубопровода «Северный поток – 2», но были вынуждены прекратить работы из-за санкций против этого проекта, введенных США.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 г. Документ в том числе предусматривает санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2» и уже построенного «Турецкого потока». Их предлагается вводить в отношении лиц и компаний, предоставляющих специализированные суда для укладки морской части трубопроводов. Закон также запрещает любую форму передачи трубоукладчиков третьим лицам, если это заведомо делается с целью участия в проекте «Газпрома». Санкций можно избежать, добровольно прекратив операции по трубоукладке в течение 30 дней с момента вступления NDAA в силу. При этом сенаторы США подчеркивали, что любые попытки спешно завершить строительство газопровода в течение месяца будут трактоваться как саботирование требований американского закона, «нацеленного на немедленное прекращение строительства «Северного потока – 2».
В субботу, 21 декабря, оператор «Северного потока – 2» – принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG сообщила о приостановке работ по укладке морской части газопровода. «Мы вместе с компаниями, поддерживающими проект, будем работать над завершением проекта в кратчайшие сроки», – сообщил представитель Nord Stream 2 AG. В воскресенье он, представители «Газпрома», Allseas и Минэнерго России на запросы «Ведомостей» не ответили.
«Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год – новая экспортная труба «Газпрома» из России в Германию. Ее протяженность около 1224 км по каждой из двух ниток. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны должен соединиться с уже уложенным участком в водах Германии. На этом строительство подводной части «Северного потока – 2» завершится. Изначально планировалось, что это произойдет до конца 2019 г.
Теперь у «Газпрома» есть несколько опций: достройка силами Allseas после уточнения санкционного режима администрацией США под давлением европейцев или привлечение других судов, комментирует замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. Это потребует больше времени, в том числе на подготовку и согласования, добавляет он.
Эксперты S&P Global Platts указывают, что Россия могла бы использовать собственное трубоукладочное судно Fortuna (принадлежит «Межрегионтрубопроводстрою»). Но действующим разрешением датского регулятора к строительству трубопровода в водах Дании допущены только суда с системой динамического позиционирования, которой на трубоукладчике Fortuna нет. Такая система есть на трубоукладочном судне «Академик Черский» (управляет «Газпром флот»), но оно сейчас находится на Дальнем Востоке. Судну потребуется до двух месяцев, чтобы прибыть в воды Дании, отмечают эксперты.
«Газпрому» осталось проложить всего около 50 км трубы – это менее 5% общей ее протяженности, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Поиск судна, с помощью которого можно было бы завершить работы, и его передислокация займут какое-то время, из-за чего строительство может затянуться на несколько месяцев». Но, учитывая поддержку Германии, проект, вероятно, все же будет достроен и запущен, продолжает он. Сейчас необходимости запускать проект непременно в начале 2020 г. нет – тем более что принимающая инфраструктура, газопровод EUGAL, будет полностью готова только к началу 2021 г., заключает Маринченко.