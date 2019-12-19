Бизнес

Европа против санкций в отношении «Северного потока – 2»: реакция политиков и компаний

США готовятся принять военный бюджет на 2020 г., несущий серьезные риски для строительства трансбалтийского газопровода
Ведомости
Проект бюджета предусматривает введение санкции в отношении компаний, предоставляющих специализированные суда для укладки морской части «Северного потока – 2» /Nord Stream 2

Накануне сенат США одобрил проект оборонного бюджета (NDAA) на 2020 г. После того как подпись под документом поставит президент Дональд Трамп, закон вступит в силу. Проект бюджета предусматривает введение санкции в отношении компаний, предоставляющих специализированные суда для укладки морской части «Северного потока – 2». Под действие документа сейчас подпадает только одна компания – Allseas. Две ее «дочки» – Pioneering Spirit и Solitaire укладывают участок газопровода в водах Дании. «Ведомости» собрали мнения европейских лидеров и представителей бизнеса об угрозах США ввести новые санкции.

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии: 

«Мы против экстерриториальных санкций, и не только после вчерашнего решения – у нас такая же проблема в отношении Ирана. Я не вижу альтернативы переговорам [с США], видимо, очень жестким переговорам, [чтобы показать, что] мы не одобряем эту практику». 

(сессия вопросов и ответов в немецком парламенте, 18 декабря)

Бруно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции:

«Франция продолжает защищать беспристрастное применение закона ЕС к проекту «Северный поток – 2 » как с точки зрения его преимуществ для всего Европейского союза, так и с точки зрения интересов Engie, акционером которой является государство». Но Париж «принципиально против любых экстерриториальных мер, и не только в рамках этого проекта», сообщил министр: «Франция проинформировала об этом руководство США».

(ТАСС, 10 декабря)

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Бизнес

Хайко Маас, министр иностранных дел Германии: 

«Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем внешнее вмешательство и санкции с экстерриториальными последствиями».

(Handelsblatt, 12 декабря)

Фил Хоган, комиссар ЕС по торговле: 

«Цели комиссии всегда заключались в обеспечении того, чтобы «Северный поток – 2» функционировал очень прозрачно и недискриминационно с соответствующей степенью надзора со стороны регулирующих органов в соответствии с принципами международного и международного сотрудничества. Но ЕС выступает против введения санкций против любых компаний ЕС, ведущих законный бизнес». 

(пресс-конференция Еврокомиссии, 12 декабря)

Райнер Зеле, гендиректор OMV: 

«Санкции против «Северного потока – 2» – удар по Европе и Германии». 

(SPIEGEL, 12 декабря)

Представитель Royal Dutch Shell: 

«Мы с уважением призываем законодателей [США] рассмотреть возможность включения соответствующих смягчающих формулировок [в законопроект]». 

(POLITICO, 10 декабря)

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