Европа против санкций в отношении «Северного потока – 2»: реакция политиков и компаний
Накануне сенат США одобрил проект оборонного бюджета (NDAA) на 2020 г. После того как подпись под документом поставит президент Дональд Трамп, закон вступит в силу. Проект бюджета предусматривает введение санкции в отношении компаний, предоставляющих специализированные суда для укладки морской части «Северного потока – 2». Под действие документа сейчас подпадает только одна компания – Allseas. Две ее «дочки» – Pioneering Spirit и Solitaire укладывают участок газопровода в водах Дании. «Ведомости» собрали мнения европейских лидеров и представителей бизнеса об угрозах США ввести новые санкции.
Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии:
«Мы против экстерриториальных санкций, и не только после вчерашнего решения – у нас такая же проблема в отношении Ирана. Я не вижу альтернативы переговорам [с США], видимо, очень жестким переговорам, [чтобы показать, что] мы не одобряем эту практику».
(сессия вопросов и ответов в немецком парламенте, 18 декабря)
Бруно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции:
«Франция продолжает защищать беспристрастное применение закона ЕС к проекту «Северный поток – 2 » как с точки зрения его преимуществ для всего Европейского союза, так и с точки зрения интересов Engie, акционером которой является государство». Но Париж «принципиально против любых экстерриториальных мер, и не только в рамках этого проекта», сообщил министр: «Франция проинформировала об этом руководство США».
(ТАСС, 10 декабря)
Хайко Маас, министр иностранных дел Германии:
«Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем внешнее вмешательство и санкции с экстерриториальными последствиями».
(Handelsblatt, 12 декабря)
Фил Хоган, комиссар ЕС по торговле:
«Цели комиссии всегда заключались в обеспечении того, чтобы «Северный поток – 2» функционировал очень прозрачно и недискриминационно с соответствующей степенью надзора со стороны регулирующих органов в соответствии с принципами международного и международного сотрудничества. Но ЕС выступает против введения санкций против любых компаний ЕС, ведущих законный бизнес».
(пресс-конференция Еврокомиссии, 12 декабря)
Райнер Зеле, гендиректор OMV:
«Санкции против «Северного потока – 2» – удар по Европе и Германии».
(SPIEGEL, 12 декабря)
Представитель Royal Dutch Shell:
«Мы с уважением призываем законодателей [США] рассмотреть возможность включения соответствующих смягчающих формулировок [в законопроект]».
(POLITICO, 10 декабря)