Европа против санкций в отношении «Северного потока – 2»: реакция политиков и компаний

«Мы против экстерриториальных санкций, и не только после вчерашнего решения – у нас такая же проблема в отношении Ирана. Я не вижу альтернативы переговорам [с США], видимо, очень жестким переговорам, [чтобы показать, что] мы не одобряем эту практику».