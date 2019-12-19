Сенаторы США требуют немедленно прекратить укладку «Северного потока – 2»

Общая протяженность «Северного потока – 2» – около 1224 км по каждой из двух ниток. Датский участок – последний, который необходимо уложить Allseas. После его соединения с трубой, ранее уложенной в водах Германии, строительство подводной части нового газопровода будет завершено. Укладка трубы в датских водах началась 27 ноября, на тот момент оставалось построить около 336 км трубопровода (168 по каждой из двух ниток), сообщала проектная компания Nord Stream 2 AG. C того момента Pioneering Spirit и Solitaire суммарно уложили чуть менее 170 км труб, следует из данных системы слежения за позиционированием судов. Из них более 9 км суда прошли в течение последних суток и пока продолжают работу. Таким образом, на данный момент построено более 93% подводной части «Северного потока – 2». Для окончания его строительства осталось уложить под водой еще около 170 км трубы.