Сенаторы США требуют немедленно прекратить укладку «Северного потока – 2»
Сенаторы США Рон Джонсон и Тед Круз предприняли попытку оказать давление на швейцарскую Allseas, которая занимается укладкой морской части «Северного потока – 2». «У вас есть выбор – немедленно прекратить строительство [«Северного потока – 2»] или совершить глупую попытку завершить строительство трубопровода, рискуя навсегда вывести вашу компанию из бизнеса», – пишут сенаторы генеральному директору Allseas Эдварду Хеереме. Письмо было отправлено 18 декабря, его полная версия опубликована на сайте американских конгрессменов.
Накануне сенат США согласовал проект оборонного бюджета (NDAA) на 2020 г., который предусматривает введение санкции в отношении компаний, предоставляющих специализированные суда для укладки морской части «Северного потока – 2» на глубине 30,5 м и более. Фактически под действие этого документа подпадает только Allseas. Два трубоукладчика этой компании – Pioneering Spirit и Solitaire – укладывают участок «Северного потока – 2» в водах Дании. Любое участие Allseas в проекте может быть чревато введением санкций с момента, когда NDAA вступит в силу. Это произойдет после подписания законопроекта президентом США Дональдом Трампом, что, предположительно, должно случиться до конца этой недели.
Круз и Джонсон предлагают Хеереме считать их письмо официальным уведомлением о требовании немедленно остановить строительство нового экспортного трубопровода «Газпрома».
В тексте NDAA указано, что компания может избежать санкций, если успеет свернуть работы по строительству «Северного потока – 2» в течение 30 дней после вступления закона в силу. Ошибочная трактовка этого пункта может привести к «сокрушительным и фатальным» последствиям для Allseas, угрожают сенаторы. Исключение может быть сделано, только если швейцарская компания незамедлительно «продемонстрирует добросовестные усилия» по выходу из проекта, подчеркивают сенаторы.
Любые попытки спешно завершить строительство газопровода в течение месяца будут трактоваться как саботирование требований американского закона, «нацеленного на немедленное прекращение строительства «Северного потока – 2». Это лишит Allseas возможности выйти из-под санкций, указывают сенаторы. Компании угрожает блокировка всех активов в юрисдикции США (в том числе штаб-квартиры в Хьюстоне), запрет на работу с компаниями на американском рынке, блокировка транзакций с любым лицом, использующим финансовую систему США, отказ в выдаче американских виз топ-менеджерам и совладельцам компании.
Общая протяженность «Северного потока – 2» – около 1224 км по каждой из двух ниток. Датский участок – последний, который необходимо уложить Allseas. После его соединения с трубой, ранее уложенной в водах Германии, строительство подводной части нового газопровода будет завершено. Укладка трубы в датских водах началась 27 ноября, на тот момент оставалось построить около 336 км трубопровода (168 по каждой из двух ниток), сообщала проектная компания Nord Stream 2 AG. C того момента Pioneering Spirit и Solitaire суммарно уложили чуть менее 170 км труб, следует из данных системы слежения за позиционированием судов. Из них более 9 км суда прошли в течение последних суток и пока продолжают работу. Таким образом, на данный момент построено более 93% подводной части «Северного потока – 2». Для окончания его строительства осталось уложить под водой еще около 170 км трубы.