Сенат США одобрил военный бюджет c санкциями против двух российских газопроводов

В середине декабря сенат включил в законопроект о военном бюджете санкции против участников строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Санкции затронут компании, предоставляющие суда для строительства газопровода, руководителям этих компаний могут запретить въезд в США, а их американским активам грозит блокировка, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Инициатива о введении санкций принадлежит сенатору от республиканской партии Теду Крузу и демократу Джину Шахину. Ранее Вашингтон не раз грозился ввести санкции против участников проекта.