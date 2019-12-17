Сенат США одобрил военный бюджет c санкциями против двух российских газопроводов
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 г. в размере $738 млрд, сообщает Reuters. Теперь документ должен подписать американский президент Дональд Трамп.
В середине декабря сенат включил в законопроект о военном бюджете санкции против участников строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Санкции затронут компании, предоставляющие суда для строительства газопровода, руководителям этих компаний могут запретить въезд в США, а их американским активам грозит блокировка, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Инициатива о введении санкций принадлежит сенатору от республиканской партии Теду Крузу и демократу Джину Шахину. Ранее Вашингтон не раз грозился ввести санкции против участников проекта.
«Северный поток – 2» включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Они пройдут через Балтийское море возле России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
«Турецкий поток» — это новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность первой и второй ниток составит по 15,75 млрд кубометров каждая.