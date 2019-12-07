СМИ узнали о включении санкций против «Северного потока — 2» в бюджет США

Американский сенат включил положения о введении санкций в отношении участников проекта «Северный поток — 2» в законопроект о военном бюджете США на следующий год, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, ограничительные меры могут коснуться лиц и компаний, связанных с судами, применяемыми для строительства газопровода. Например, руководителям этих компаний может быть запрещен въезд в США, а их американским активам грозит блокировка.