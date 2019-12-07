СМИ узнали о включении санкций против «Северного потока — 2» в бюджет США
Американский сенат включил положения о введении санкций в отношении участников проекта «Северный поток — 2» в законопроект о военном бюджете США на следующий год, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, ограничительные меры могут коснуться лиц и компаний, связанных с судами, применяемыми для строительства газопровода. Например, руководителям этих компаний может быть запрещен въезд в США, а их американским активам грозит блокировка.
Ранее законопроект, предполагающий введение таких санкций, представили сенатор от республиканской партии Тед Круз и демократ Джин Шахин, напомнил Bloomberg. Авторы инициативы считают, что президент Дональд Трамп не принял достаточные меры, чтобы помешать строительству «Северного потока — 2». Отмечается, что военный бюджет должен быть принят до 20 декабря.
«Северный поток — 2» включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, они прокладываются от побережье России по дну Балтийского моря до Германии в обход Украины, Белоруссии и Польши. Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.
Вашингтон выступает категорически против «Северного потока — 2» и неоднократно грозился ввести санкции против участников проекта.