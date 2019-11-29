Выданное Данией разрешение на строительство «Северного потока – 2» оспорено

Протяженность «Северного потока – 2» – около 1224 км (2448 км по двум ниткам). Изначально предполагалось, что новая экспортная труба мощностью 55 млрд куб. м в год будет уложена тем же маршрутом, что и «Северный поток» восемью годами ранее, а поставки по ней начнутся с первых дней 2020 г. К началу лета 2018 г. все страны, через воды которых должен пройти «Северный поток – 2», за исключением Дании согласовали проект. Получение же последнего разрешения затянулось более чем на два года, что лишило «Газпром» возможности вовремя ввести трубу в коммерческую эксплуатацию.