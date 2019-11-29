Выданное Данией разрешение на строительство «Северного потока – 2» оспорено
Разрешение на строительство «Северного потока – 2», выданное «Газпрому» Датским энергетическим агентством (ДЭА), оспорено, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Датского апелляционного совета. О том, что «Газпрому» разрешено проложить трубопровод в пределах исключительной экономической зоны Дании юго-восточнее острова Борнхольм, ДЭА сообщило 30 октября. Срок для подачи апелляции на это решение истекал 27 ноября в 3 часа дня. Одна жалоба на проект Nord Stream 2 была подана в пределах этих сроков, подтвердила представитель ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен «Ведомостям». Кто подал жалобу, она не уточнила.
Протяженность «Северного потока – 2» – около 1224 км (2448 км по двум ниткам). Изначально предполагалось, что новая экспортная труба мощностью 55 млрд куб. м в год будет уложена тем же маршрутом, что и «Северный поток» восемью годами ранее, а поставки по ней начнутся с первых дней 2020 г. К началу лета 2018 г. все страны, через воды которых должен пройти «Северный поток – 2», за исключением Дании согласовали проект. Получение же последнего разрешения затянулось более чем на два года, что лишило «Газпром» возможности вовремя ввести трубу в коммерческую эксплуатацию.
На конец октября было построено около 2100 км труб по обеим ниткам «Северного потока – 2», полностью завершена укладка в водах России, Финляндии и Швеции, сообщала проектная компания Nord Stream 2 AG. Согласованный ДЕА маршрут оказался кратчайшим из возможных – около 147 км по каждой из ниток. Но даже несмотря на формальное получение разрешения, начать строительство в датских водах проектная компания не могла, так как в силу решение ДЭА вступает только после окончания срока подачи апелляции.
Из материалов Датского апелляционного совета следует, что апелляции на решения в сфере энергетики рассматриваются в среднем около полутора лет. Однако на время рассмотрения жалобы действие оспариваемого решения, как правило, не приостанавливается. Если податель жалобы просит приостановить действие решения, Апелляционный совет по энергетике может отдельно рассмотреть такой запрос, сообщила представитель совета. Пока такое решение не принято, нет никаких препятствий для строительства датского участка «Северного потока – 2». Представитель Nord Stream 2 AG отказался от комментариев.
Суда Pioneering Spirit и Solitaire – трубоукладчики, принадлежащие швейцарской Allseas, – начали движение на границе шведских и датских вод 27 и 28 ноября соответственно, следует из данных системы мониторинга судов MarineTraffic. В информации, передаваемой Solitair, указывается, что судно ведет «операции по трубоукладке», в данных о Pioneering Spirit не указано, какие операции оно совершает. У трубоукладчиков одинаковый маршрут, оба двигаются со средней скоростью около 3–3,5 км в сутки, что соответствует средним темпам строительства морских газопроводов. С момента предположительного начала укладки труб трубоукладчики прошли в общей сложности чуть более 9 км, или около 3% датского участка «Северного потока – 2».