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Конгрессмены хотят запретить поставки Турции истребителей F-35 из-за российских С-400

Сенаторы от демократической и республиканской партий США представили законопроект «О защите неба НАТО 2019». Документ призван блокировать поставки Турции американских истребителей F-35 до тех пор, пока она не откажется от российских ракетных систем С-400.

«Не заблуждайтесь: Кремль является противником Соединенных Штатов и многих наших союзников по НАТО. Перспектива получения Россией доступа к самолетам и технологиям США в стране НАТО, Турции, представляет серьезную угрозу для национальной и глобальной безопасности », – отмечается в комментарии одного из авторов законопроекта Джины Шахин, являющейся членом сенатского комитета по вооруженным силам. Документ содержит запрет на передачу Турции как самих истребителей, так и связанных с их производством технологий.

Контракт на покупку у России четырех систем С-400 за $2,5 млрд был подписан в июле 2018 г. Поставки запланированы на лето, а приступить к развертыванию систем Анкара обещала в октябре.

США опасаются, что поставленные в Турцию российские системы научатся отслеживать истребители F-35. В качестве альтернативы США предложили Анкаре поставку своей противоракетной системы Patriot за $3,5 млрд. В феврале президент Турции Реджем Тайип Эрдоган заявлял, что его страна не откажется от российских систем.