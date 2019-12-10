Санкции против двух российских газопроводов включили в военный бюджет США
Американский сенат включил положения о санкциях против участников проекта строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в законопроект о военном бюджете США на 2020 г., говорится в документах, опубликованных на сайте комитета по вооруженным делам американского сената. В прошлой редакции проекта бюджета также планировалось ввести ограничения против российского госдолга, но в финальную версию бюджета этот пункт не вошел. Причины в документе не указаны.
Санкции затронут компании, предоставляющие суда для строительства газопровода. Их руководителям могут запретить въезд в США, а их американским активам грозит блокировка, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее законопроект, предполагающий введение таких санкций, представили сенатор от республиканской партии Тед Круз и демократ Джин Шахин. По мнению авторов законопроекта, президент Дональд Трамп не принял достаточные меры, чтобы помешать строительству «Северного потока – 2». Ранее Вашингтон неоднократно грозился ввести санкции против участников проекта.
«Северный поток – 2» включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, они прокладываются от побережья России по дну Балтийского моря до Германии в обход Украины, Белоруссии и Польши. Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.
«Турецкий поток» – новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность первой и второй ниток составит по 15,75 млрд кубометров каждая.