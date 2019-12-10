Санкции против двух российских газопроводов включили в военный бюджет США

Американский сенат включил положения о санкциях против участников проекта строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в законопроект о военном бюджете США на 2020 г., говорится в документах, опубликованных на сайте комитета по вооруженным делам американского сената. В прошлой редакции проекта бюджета также планировалось ввести ограничения против российского госдолга, но в финальную версию бюджета этот пункт не вошел. Причины в документе не указаны.