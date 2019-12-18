Новые санкции США могут помешать строительству «Газпромом» «Северного потока – 2»

Месяц, отводимый на «сворачивание работы трубоукладчиков», – это опасно мало, считает аналитик энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Сергей Капитонов. Зима на Балтике – это самое непредсказуемое время, а любая накладка из-за капризов погоды чревата срывом дедлайна. Рисковать Allseas не будет, даже несмотря на то, что контракт с Nord Stream 2 AG – крупнейший в портфеле компании, убежден аналитик. В худшем из сценариев – Allseas не успевает закончить строительство и выходит из проекта – «Газпром» может попробовать закончить трубоукладку сам, рассуждает Капитонов. У компании есть трубоукладчик «Академик Черский». Но у «Газпрома» нет опыта в прокладывании магистральных подводных газопроводов, указывает Капитонов.