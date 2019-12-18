Новые санкции США могут помешать строительству «Газпромом» «Северного потока – 2»
Верхняя палата конгресса США – сенат 17 декабря почти единогласно поддержал проект оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 г. Среди прочего он предусматривает санкции против строящегося газопровода «Северный поток – 2» и уже построенного «Турецкого потока». Теперь NDAA должен подписать президент США Дональд Трамп.
Санкции предлагается вводить в отношении лиц и компаний, предоставляющих специализированные суда для укладки морской части трубопроводов «на глубине 30,5 м и более». Вместе со строительством газопроводов законопроект запрещает любую форму передачи судов-трубоукладчиков третьим лицам, включая продажу, лизинг и т. д., если это заведомо делается с целью продолжения участия в проекте «Газпрома». Единственным способом избежать санкций может стать добровольное прекращение операций по трубоукладке в течение 30 дней с момента вступления NDAA в силу. В этом случае у президента США останется возможность не распространять санкции на владельцев трубоукладчиков.
Фактически новые санкции несут угрозу лишь для одной компании – швейцарской Allseas, которая по контракту с «Газпромом» строит морскую часть «Северного потока – 2». Принадлежащие ей суда-трубоукладчики Pioneering Spirit и Solitaire сейчас находятся в водах Дании, где укладывают последний подводный участок трубы.
Кроме лишения визы и запрета на въезд в США новые санкции угрожают топ-менеджменту и совладельцам Allseas запретом на проведение любых транзакций, связанных с недвижимостью или другими активами, на которые распространяется юрисдикция США.
Основная интрига, сопровождающая согласование NDAA: хватит ли Allseas времени для того, чтобы завершить строительство морской части «Северного потока – 2». Общая протяженность подводной части нового трансбалтийского газопровода – около 1224 км по каждой из двух ниток. Предполагалось, что «Северный поток – 2» будет полностью построен и введен в эксплуатацию к концу этого года. Но из-за Дании, на два с половиной года затянувшей процесс выдачи разрешения на строительство трубы в своих водах, эти планы были сорваны.
Необходимый пакет документов проектная компания Nord Stream 2 AG получила лишь в октябре. На тот момент для завершения строительства подводной части «Северного потока – 2» оставалось уложить около 168 км каждой из ниток, сообщала компания.
Строительство возобновилось в конце ноября – Pioneering Spirit и Solitaire пересекли границу шведских и датских вод 27 и 28 ноября соответственно. Первый с того момента прошел около 89 км, второй – чуть менее 70 км. То есть они движутся со скоростью 3,5–4,5 км в день. Этого должно хватить для завершения строительства в течение месяца. Но поддержание этих темпов зависит от погодных условий.
Месяц, отводимый на «сворачивание работы трубоукладчиков», – это опасно мало, считает аналитик энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Сергей Капитонов. Зима на Балтике – это самое непредсказуемое время, а любая накладка из-за капризов погоды чревата срывом дедлайна. Рисковать Allseas не будет, даже несмотря на то, что контракт с Nord Stream 2 AG – крупнейший в портфеле компании, убежден аналитик. В худшем из сценариев – Allseas не успевает закончить строительство и выходит из проекта – «Газпром» может попробовать закончить трубоукладку сам, рассуждает Капитонов. У компании есть трубоукладчик «Академик Черский». Но у «Газпрома» нет опыта в прокладывании магистральных подводных газопроводов, указывает Капитонов.
Представитель «Газпрома» переадресовал вопросы в Nord Stream 2 AG, где от комментариев отказались. Представитель Allseas на вопросы «Ведомостей» не ответил.
Санкции США не повлияют на реализацию проекта «Северный поток – 2», он будет завершен, цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.