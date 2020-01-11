Какие вопросы обсудили Путин и Меркель. Главное

Ситуация в Сирии стабилизируется и постепенно возвращается к мирной жизни, заявил Путин. «Россия и Германия разделяют мнение о том, что конфликт в Сирии окончательно может быть решен исключительно политическими средствами. Главное, чтобы у сирийских граждан была возможность самостоятельно определять будущее своей страны», – отметил президент. Для реализации этого подхода был создан сирийский Конституционный комитет, который уже провел два заседания в Женеве, где сформировал конституционную комиссию, которая займется разработкой конституционных основ Сирии, напомнил Путин. Россия, Турция и Иран со своей стороны продолжат поддерживать эту работу, но требуется объединение мирового сообщества для восстановления самой Сирии и обеспечения безопасного возвращения беженцев, призвал Путин: «Вместе с тем, любая помощь Сирии должна оказываться по согласованию с законными властями и распространяться на все пострадавшие территории, без всяких предварительных условий».