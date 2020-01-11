Путин и Меркель впервые за почти пять лет встретятся в Кремле
В субботу, 11 января, президент России Владимир Путин примет в Кремле федерального канцлера Германии Ангелу Меркель, которая прибудет в Россию с однодневным рабочим визитом. В последний раз она приезжала к Путину в Сочи в мае 2018 г., а в Москве не была с мая 2015 г., когда участвовала в мероприятиях, связанных с 70-й годовщиной Победы. При этом Меркель тогда стала единственным руководителем европейской страны, принявшим приглашение российских властей. Все эти годы российский президент и германский канцлер регулярно общались на международных площадках и перезванивались.
Переговоры с российским президентом будут единственным пунктом программы пребывания Меркель в России, сообщил в пятницу, 10 января, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Сопровождать канцлера в поездке будет лишь министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В числе тем, которые Путин планирует обсудить с Меркель, – ситуация в Сирии и Ливии, а также эскалация напряженности на Ближнем Востоке, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после уничтожения американцами 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Эти события могут стать предметом переговоров Путина и Меркель, подтвердил в пятницу Зайберт. В то же время связь между убийством Сулеймани и визитом Меркель в Москву опровергли и в Москве, и в Берлине; Путин и Меркель договорились о проведении двухсторонней встречи еще во время нормандского саммита 9 декабря в Париже, сказал Зайберт.
Из сообщения пресс-службы Кремля также следует, что Путин и Меркель вновь будут говорить об урегулировании украинского конфликта – в частности, о выполнении минских соглашений и договоренностей, достигнутых на нормандском саммите в Париже.
Вероятно, визит Меркель действительно был запланирован и никак не связан с текущими событиями, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Главным на переговорах Путина и Меркель будет то, что непосредственно касается двух стран: в частности, изменение ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2», строительство которого оказалось заторможено из-за американских санкций, прогнозирует эксперт. «Сейчас очень важно понять, что дальше будет происходить: как Россия собирается завершать этот проект и готова ли Германия и дальше занимать столь же твердую позицию приверженности этому проекту. Речь о Германии как правительстве и, что более важно, Германии как бизнесе – потому что заставить бизнес рисковать всем ради "Северного потока" правительство не может», – отмечает Лукьянов.
Минский процесс и Украина станут второй важной темой переговоров Путина и Меркель, ожидает Лукьянов. Меркель – инициатор минского процесса и в этом смысле сторонам есть, о чем говорить, напоминает он: «Хотя тут никаких сдвигов пока не планируется. То, что можно было сдвинуть, произошло в конце прошлого года (на нормандском саммите в Париже. – "Ведомости"). Актуальные темы – Ирак, Ливия и Сирия – естественно, будут обсуждаться, но Германия, как и Европа в целом, никакой активной роли на Ближнем Востоке давно не играет, отмечает Лукьянов.
Меркель редко ездит в Россию, ее визит в Москву – определенный сдвиг в отношениях России и Германии, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Видимо, и для Меркель, и для Путина нынешние переговоры – не рядовое мероприятие: в противном случае они могли бы встретиться на любой международной площадке, добавляет эксперт.
Одной из важнейших тем переговоров Путина и Меркель может стать украинская, хотя это обсуждение может и не быть отражено в официальном документе, допускает Кортунов. После декабрьского нормандского саммита, где были решены наиболее очевидные вопросы, встает вопрос, куда двигаться дальше, отмечает эксперт: «Наверняка Меркель будет убеждать Путина в необходимости "гибкого" подхода к выполнению Киевом минских соглашений, потому что мы понимаем, что минские соглашения в полном объеме вряд ли могут быть выполнены украинской стороной». Российский президент может увязать возможность проявления «гибкости» в отношении минских соглашений с санкционной политикой Евросоюза в отношении России, допускает Кортунов: «Украинская тема как раз покажет, готовы ли стороны идти дальше, чем обычно. Если мы действительно вступаем в период некой "мини-разрядки", то она себя проявит именно в обсуждении украинской темы. Потому что все остальное – это важно, но Украина имеет центральное значение для отношений России и Европы».