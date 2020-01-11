Путин и Меркель впервые за почти пять лет встретятся в Кремле

Одной из важнейших тем переговоров Путина и Меркель может стать украинская, хотя это обсуждение может и не быть отражено в официальном документе, допускает Кортунов. После декабрьского нормандского саммита, где были решены наиболее очевидные вопросы, встает вопрос, куда двигаться дальше, отмечает эксперт: «Наверняка Меркель будет убеждать Путина в необходимости "гибкого" подхода к выполнению Киевом минских соглашений, потому что мы понимаем, что минские соглашения в полном объеме вряд ли могут быть выполнены украинской стороной». Российский президент может увязать возможность проявления «гибкости» в отношении минских соглашений с санкционной политикой Евросоюза в отношении России, допускает Кортунов: «Украинская тема как раз покажет, готовы ли стороны идти дальше, чем обычно. Если мы действительно вступаем в период некой "мини-разрядки", то она себя проявит именно в обсуждении украинской темы. Потому что все остальное – это важно, но Украина имеет центральное значение для отношений России и Европы».