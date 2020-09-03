Нарышкин допустил фальсификацию в деле Навального
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам, что допускает версию о фальсификации данных об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает ТАСС.
«Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это», ‒ сказал Нарышкин, добавив, что версия Германии об отравлении Навального «вызывает больше вопросов, чем дает ответов».
2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Тогда канцлер страны Ангела Меркель потребовала от Москвы официальных объяснений произошедшего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Генпрокуратура пока не получила от минюста Германии ответа на свой запрос о данных обследования Навального, и отметил, что без этой информации российская сторона не может давать каких-либо комментариев.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении Навального. По словам лидера республики, белорусская сторона перехватила «интересный разговор» Германии и Польши, подтверждающий факт обмана. Лукашенко предположил, что это было сделано ради того, чтобы надавить на Россию в вопросе об оказании помощи Белоруссии.
Алексей Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите». 20 августа он почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Основатель ФБК потерял сознание и после экстренной посадки в аэропорту Омска был доставлен в местную больницу, где впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за его жизнь 44 часа. Они также заявили, что не обнаружили в анализах политика следы отравляющих веществ.