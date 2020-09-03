Нарышкин допустил фальсификацию в деле Навального

Алексей Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите». 20 августа он почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Основатель ФБК потерял сознание и после экстренной посадки в аэропорту Омска был доставлен в местную больницу, где впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за его жизнь 44 часа. Они также заявили, что не обнаружили в анализах политика следы отравляющих веществ.