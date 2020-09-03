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Нарышкин допустил фальсификацию в деле Навального

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам, что допускает версию о фальсификации данных об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает ТАСС.

«Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это», ‒ сказал Нарышкин, добавив, что версия Германии об отравлении Навального «вызывает больше вопросов, чем дает ответов».

2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок». Тогда канцлер страны Ангела Меркель потребовала от Москвы официальных объяснений произошедшего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Генпрокуратура пока не получила от минюста Германии ответа на свой запрос о данных обследования Навального, и отметил, что без этой информации российская сторона не может давать каких-либо комментариев.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией информацию об отравлении Навального. По словам лидера республики, белорусская сторона перехватила «интересный разговор» Германии и Польши, подтверждающий факт обмана. Лукашенко предположил, что это было сделано ради того, чтобы надавить на Россию в вопросе об оказании помощи Белоруссии.

Алексей Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите». 20 августа он почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Основатель ФБК потерял сознание и после экстренной посадки в аэропорту Омска был доставлен в местную больницу, где впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за его жизнь 44 часа. Они также заявили, что не обнаружили в анализах политика следы отравляющих веществ.

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии поводов обвинять Россию в деле Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных