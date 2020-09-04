Омские врачи заявили об отсутствии токсикантов в организме Навального
Почки, легкие и печень основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не были повреждены, что говорит об отсутствии токсикантов в его организме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.
«В пользу, опять же, заболевания, могу сказать, что любой токсикант, и это однозначно, любой токсиколог вам скажет, проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след. В данном случае клиническом в течение всего времени пребывания ни почки, ни легкие, ни печень не были повреждены», – сказал Сабаев.
«Отсюда можно сказать, что никаких токсикантов в организме пациента не было», – добавил он.
По словам токсиколога, у Навального не было повреждений при поступлении в клинику, а также на протяжении всего периода его пребывания там.
«Мы две ситуации оценили – то, что могло зайти в организм, и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал, то есть яда не было. Это очевидные вещи», – отметил главный омский токсиколог.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому.
В данный момент Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».
Врачи омской больницы скорой помощи сообщили, что не нашли следов яда в его организме. В свою очередь, 2 сентября правительство Германии заявило, что специалисты бундесвера нашли в крови Навального яд из группы «Новичок».