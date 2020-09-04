Омские врачи заявили об отсутствии токсикантов в организме Навального

«В пользу, опять же, заболевания, могу сказать, что любой токсикант, и это однозначно, любой токсиколог вам скажет, проходя через наши естественные органы детоксикации, а это печень, легкие и почки, оставит след. В данном случае клиническом в течение всего времени пребывания ни почки, ни легкие, ни печень не были повреждены», – сказал Сабаев.