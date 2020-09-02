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Меркель заявила о попытке заставить Навального замолчать с помощью отравления

Ведомости

Отравление основателя ФБК Алексея Навального ядом из группы «Новичок» было попыткой заставить его замолчать, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции.

Канцлер выразила уверенность, что Навальный стал жертвой нападения при помощи яда из группы «Новичок», и назвала «удручающей» информацию о том, что это было «нападение с целью убийства». «Таким образом подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ», ‒ сказала Меркель (цитата по «РИА Новости»). Меркель подчеркнула, что теперь весь мир ждет ответа Москвы. «Мы ожидаем, что российское правительство объяснится по произошедшему», ‒ сказала канцлер.

Ранее немецкое правительство объявило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда из группы «Новичок». МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении Германии о Навальном, писал «Интерфакс».

Ранее по теме: В Германии заявили о следах яда группы «Новичок» в организме Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных