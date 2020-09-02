Меркель заявила о попытке заставить Навального замолчать с помощью отравления

Канцлер выразила уверенность, что Навальный стал жертвой нападения при помощи яда из группы «Новичок», и назвала «удручающей» информацию о том, что это было «нападение с целью убийства». «Таким образом подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ», ‒ сказала Меркель (цитата по «РИА Новости»). Меркель подчеркнула, что теперь весь мир ждет ответа Москвы. «Мы ожидаем, что российское правительство объяснится по произошедшему», ‒ сказала канцлер.