Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы

«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка — прим. «РИА Новости») был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», — сказал Ринк.