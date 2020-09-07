Разработчик «Новичка» прокомментировал выход Навального из комы
Выход основателя ФБК Алексея Навального из комы является доказательством того, что он не был отравлен «Новичком», заявил «РИА Новости» российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке вещества.
«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка — прим. «РИА Новости») был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», — сказал Ринк.
Ученый добавил, что «Новичок» разрабатывался, чтобы заменить ядерное оружие на поле боя, вещество имеет 100-процентную летальность.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. После посадки самолета в Омске он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату ИВЛ. Позже он впал в кому.
22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую клинику Charitе. Сегодня стало известно, что основателя ФБК вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.